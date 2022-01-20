【七線人棄王】鄭雋熹中暑獲蔡思貝送凍飲解困　林浩文接受「酷刑」被掹體毛

▲ 《七線人棄王》

由陳俊堅、鄭雋熹、程浩駿、林浩文及姚宏遠五位七線藝人主持的綜藝節目《七線人棄王》，myTV SUPER即緊貼於上周六（15日）將足本版在myTV Gold全套上架。一心為觀眾呈現最真心兼最熱血製作的五子，為節目構思了多個環節，除了野外Camping，還有無厘頭爆趣短劇，以及無底線自爆式Talk Show「七線爆料王」等。

鄭雋熹曾於碼頭「食風」

在自爆及爆料環節中，五子輪流分享入行辛酸，當中以接二連三備受不禮貌對待的鄭雋熹（熹熹）最「黑仔」，他先後在不同集數分享令人極之無語的經歷，其中「碼頭食風」事件更實在反映了七線藝人辛酸：「當時我個角色係飛虎，咁我喺碼頭笠晒頭咁吹咗八個鐘，但我冇拍過任何嘢，叫都冇人叫我走，係我哋見到啲Crew執緊嘢先知（收工）。」

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獲蔡思貝送凍飲解困

熹熹亦不止一次拍攝期間險中暑，一次是因為身穿恐龍裝的內置風扇壞了，另一次則是原本已在拍攝期間受傷血流如注，豈料雪上加霜疑似中暑，可惜現場不但只得好友程浩駿關心他，就連程浩駿想為他拿凍飲降溫，也遭工作人員阻止：「呢啲嘢唔係畀你哋飲，係畀啲演員飲。」二人又指最後幸得同場的蔡思貝主動送出自己手上的凍飲才得以解困。

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嘉賓登場爆料

除了五子分享七線藝人苦與樂外，「爆料王」環節嘉賓朱斐斐、黃凱琪及孟希璘亦暢所欲言，三人之中以朱斐斐爆料指數最高，又全程不避嫌與姚宏遠表現親密，甚為搶鏡。

為了確定爆料夠狠夠準，五子特意設計了無數「酷刑」，包括：喪隊辣椒、掹腳毛、掹眼眉毛、掹腋窩毛、用鼻吸胡椒粉等。而不擅辭令的林浩文則被委任「酷刑測試專員」，除了試食勁辣辣椒、辣到紅都面晒兼眼淚喪標外，又在眾人圍攻下遭狠掹體毛，雖然痛至「碌晒地沙」，但林浩文依然未有生氣，脾氣十分好。

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