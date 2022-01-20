【IT狗】神還原周潤發《英雄本色》經典場面　陳湛文致敬Mark哥拍攝富心思

▲ 《IT狗》向《英雄本色》經典場面致敬。

由凌文龍、楊樂文、陳瑞輝、岑珈其、陳漢娜等主演的ViuTV劇集《IT狗》，播出以來因題材貼地兼有不少精警金句，甚受網民推崇。而昨日（19號）一集，講述凌文龍演的阿信，尋找失意的拍檔男B（陳湛文飾），當中場面就是向周潤發狄龍主演的經典港片《英雄本色》作致敬。

《IT狗》中阿信（凌文龍飾）要創業開發手機APP，但過程屢遇挫折，昨晚一集講男B（陳湛文飾）因自感做錯事黯然離職，阿信堅持要找回意志消沉的男B。

之後阿信在停車場終重見男B，男B推著車，右腳一拐一拐地走路，被問為何如此，男B卻答「腳痺」，之後二人作義氣式相擁，雖然對白有點搞笑，但當中鏡頭設計，以至在土瓜灣的停車場的場景，全都是向著《英雄本色》致敬。

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陳湛文：向經典致敬而感動

主演的陳湛文在社交平台分享拍攝花絮，以及跟《英雄本色》的對照圖，留言：「我諗我哋全team都既緊張又期待呢一幕，雖說呢一幕有戲仿成份，但我同凌文龍拍攝時其實好緊張，就正正因為佢係《英雄本色》、正正因為佢係狄龍、正正因為佢係周潤發，佢哋都係站於香港電影界一個好重要嘅位置。呢一幕係簡導由衷想向《英雄本色》致敬嘅一筆。」

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他表示能夠成為向經典致敬嘅一員，感動萬分之餘，像見到一種曙光：「曾經有一段時間，紛紛眾說『青黃不接』，我唔敢講我哋接到/接咗棒，但我想講而家已有一班傻佬傻婆不繼咁開拓、探索緊一個未知嘅新世界。」陳湛文同時向《IT狗》的幕後團隊作敬意。

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《英雄本色》影響深遠

1986年吳宇森執導的《英雄本色》，當年票房大賣掀起英雄片熱潮，戲中周潤發演的Mark哥跟狄龍演的豪哥之間的江湖兄弟情，均影響深遠。《IT狗》致敬的這一幕，原講述在台灣坐牢後返港的豪哥，重遇潦倒失意，由江湖大哥變成泊車工人的Mark哥，方知過去幾年他一直在信內描寫的風光，只為不想讓自己擔心，因此悲憤感動交集，跟Mark更加惺惺相惜。

《英雄本色》由劇情至對白都影響後來不少創作人，《IT狗》其中一個金句：「好多人 認為佢哋嘅Vision係Make a better world，但呢個理念對而家嘅我嚟講，實在太大，我只係想為香港......Make a better tomorrow。」而「Better Tomorrow」便是《英雄本色》的英文戲名。