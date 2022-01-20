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【賀年利是】八達通App推新春「e利是」　聯同《癲噹》推出賀年貼圖

社會 12:07 2022/01/20

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八達通App推新春「e利是」，聯同《癲噹》推出賀年貼圖。（八達通公司）

臨新農曆新年，而新春派利是為不可缺少的一環，惟疫情持續不少拜年活動都受影響。八達通卡有限公司今日（20日）宣布，於八達通App内的八達通銀包推出「e 利是」功能，疫情下讓用戶安在家中已可派發及接收「e 利是」，只須於1月26日或之後下載或更新八達通App，即可派發「e 利是」。

八達通表示，由1月20日起，首20,000名透過八達通 App 登記「轉數快」銀行轉賬服務的新客戶，並成功派發⼀封「e 利是」或增值八達通卡， 即可獲贈38元獎賞。

由1月26日（年廿四）至3月2日（正月三十）期間，八達通App用戶可透過幾種方式派發 「e 利是」：

  • 用戶可隨時用八達通 App，直接將「e 利是」嘟入對方的八達通卡，無須接觸鈔票，方便簡單又衛生。即使小朋友未能親身拜年，用戶仍可透過八達通 App 遙距向家⻑和親友發送「e 利是」，再由家⻑和親友直接將「e 利是」嘟 入小朋友的八達通卡， 讓小朋友購買喜歡的禮物
  • 用戶可以為「e 利是」自訂不同金額及數量，親友只須透過連結，即可抽「e 利是」。親友收取「e 利是」後，只須撳⼀下就可即時增值八達通卡，更可以立即使用
  • 用戶可以為「e 利是」自訂不同金額及數量，對方只需掃 QR Code，就可以面對面即時抽利是

另外，今年八達通更聯同香港人氣卡通人物《癲噹》，推出多款賀年應節貼圖，率先下載《癲噹》 招財虎賀歲貼圖

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

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責任編輯：李榮忠

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