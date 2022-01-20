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【KO濕疹】皮膚破損滲血潰爛=嚴重濕疹？皮膚科醫生教「計分法」自行評估濕疹嚴重程度

醫生診症室 14:26 2022/01/20

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熱門 IT狗 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

皮膚科專科醫生教自行評估濕疹嚴重程度。

濕疹皮膚破損、滲血、潰爛、痕癢就等於患上嚴重濕疹嗎？到底怎樣才知道所患的濕疹嚴重程度？皮膚科專科醫生葉榮根就在Facebook分享一套廣為皮膚界認同的「濕疹訂分制」，按著這套方法就可計算出濕疹的嚴重程度，同時評估療程效果。

最新影片推介：

全文如下：

「求學不是求分數」，這是不切實的口號。

作為專科醫生，在斷症和科研上，都要有一客觀的量度系統，英尺與公尺亦要比對。

濕疹有十多種訂分制，最廣為皮膚界認同的是「SCORing AD」，AD即Atopic Dermatitis（濕疹），（SCORAD）分ABC三範疇。

A：面積─頭和頸9%，兩上肢各9%，，兩下肢各18%，前身18%，背18%，性器官1%，總共100。

B：嚴重程度─評估紅、腫、出水或結痂、划痕、皮厚化、乾燥，每情況分無（0），輕微（1），中等（2），嚴重（3），最高18分。

C：主觀病狀─分痕癢和失眠，嚴重程度由0至10，總共20分。

計分方法是：A/5+7（B/2）+C

最嚴重是20+63+20=103分。

病人或家長可到http：//scorad.corti.li/ 自行定期評分，改善生活習慣及評估療程效果。

文章獲「葉榮根醫生Dr Ip Wing Kin」授權轉載，標題為編輯所擬，原題為「濕疹幾嚴重？」。

責任編輯：楊宛茜

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