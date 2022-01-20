【疫境自強】晚市禁堂食青衣酒樓變陣　推出外賣小菜最平$38疫境求存

▲ 青衣一間酒樓推出外賣單點小菜，引起網民熱烈討論。

因應第五波疫情，政府在1月7日收緊社交距離措施，延長晚市禁堂食至年初三。為了維持生意，不少餐廳食肆變陣，推出經濟實惠的「雙餸飯」套餐或外賣單點小菜，希望留住食客。有網民就發現，青衣一間酒樓推出外賣即取小菜，最平$38起，有網友慨嘆市道艱難，亦有人勉勵大家：

能屈能伸，香港人精神，大家加油啦。

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據Facebook群組「香港兩餸飯關注組」，有網民周日（16日）發帖指，青衣一間酒樓疑似轉型，改為推出雙餸飯。惟其後有人指出，酒樓其實是推出外賣單點小菜，而從網民分享的菜單可見，魚香茄子、蘿蔔炆牛腩、8隻鹽酥海蝦只需$38，價格尚算合宜。

▲ 青衣一間酒樓推出外賣即取小菜，最平$38起。（圖片來源：Facebook群組「香港兩餸飯關注組」）

禁堂食下情形：

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帖文引來不少網民討論及關心，有人就讚賞酒樓做法：「其實好吖，酒樓都要生存，員工都要養家」、「疫情停堂食，餐廳、酒樓都要唸計，呢啲咪香港人精神，識轉駁、除機應變」、「冇辦法，而家嘅經濟加上冇堂食，任何邊間餐廳酒樓都難經營，逆境中都要生存，都要開支出糧俾伙記」。

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帖文短短數天內累積逾2,000個讚好，留言數量近300。有網民就感性勉勵：

真係好慘，大家都只能努力生存，努力吧，各位朋友。

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責任編輯：羅嘉欣