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【中學停課】全港中學下周一停止面授課程至農曆新年　中六生可回校上半天課

社會 12:18 2022/01/20

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全港中學下周一停止面授課程至農曆新年，中六生可回校上半天課。

教育局今日（20日）宣布全港中學（包括提供非本地課程的學校）須在下星期一（24日）或之前暫停面授課堂及所有校內活動，與現時全港小學、幼稚園及幼稚園暨幼兒中心的安排一樣，直至學校農曆新年假期。至於提供非正規課程的私立學校（一般稱為補習學校）則暫停所有級別的面授課堂至2月7日止。

教育局發言人指，近日疫情轉趨嚴峻，本港出現多宗源頭不明的確診個案，社區已有隱形傳播，學校亦接連有確診或初步確診個案，師生需要強制檢測甚至檢疫。教育局在考慮多項因素後，作出上述決定。

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由於現時正處於準備應屆香港中學文憑考試的關鍵時刻，中學可在採取嚴謹防疫措施的情況下，安排中六學生回校進行最多半日必要的學習及評核活動；此安排亦適用於提供非本地課程學校的應屆公開考試考生級別。至於其他級別，學校應取消或延期在學校舉行的考試及其他校園活動。
 
在暫停面授課堂期間，學校會彈性運用不同的教學模式教學，讓學生持續在家學習。校舍須維持開放，照顧因家中乏人照顧而須安排回校的學生。學校會安排教職員當值，處理校務及回答家長查詢。

教育局今日稍後會向學校發信通知相關詳細安排。

發言人續説，學校應提醒家長採取防疫措施及留意子女的健康情況。學生應避免前往人多擠迫、空氣流通欠佳的地方。在暫停面授課堂期間，學校應繼續與家長和學生保持溝通，關心學生的學習及情緒需要，及為家長提供可行的協助。學校亦應時刻保持校園環境清潔衞生，並繼續嚴格遵照教育局發出的《學校健康指引》及衞生防護中心的《預防2019冠狀病毒病給學校的健康指引》，切實執行各種抗疫措施。

發言人補充，局方今日稍後會向學校發信通知相關詳細安排，呼籲仍未接種疫苗的教職員、家長及學生盡快接種，保護自己和家人，以及為校園和社區築起更有效的保護屏障。

教育局會密切留意並配合本港整體防疫抗疫措施的發展，進一步研究學校農曆新年假期後的上課安排，預計本月底前公布。

教育局局長楊潤雄其後在社交平台發文，呼籲大家同心抗疫，發揮家校合作精神，關心學生的學習及情緒需要；亦鼓勵盡快接種疫苗，為校園和社區築起保護屏障，亦為「疫苗氣泡」的廣泛實施早作準備。

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記者：陳麗娜

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