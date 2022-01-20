【公平營商】胡兆英被控與4酒店合謀定價　旗下錦倫旅運面臨逾417萬元罰款

▲ 競委會入稟控錦倫旅運胡兆英和4間酒店合謀定價。（資料圖片）

競爭事務委員會今天（20日）入稟競爭事務審裁處，指控錦倫旅運、8度海逸酒店、恆豐酒店、海景嘉福洲際酒店的擁有人兼經營者及錦倫的董事總經理胡兆英就旅遊服務合謀定價。

錦倫旅運、胡兆英和海景嘉福與競委會達成合作協議，競委會申請頒令錦倫旅運罰款約417萬元，海景嘉福則罰款約160萬元，胡3年內不得出任公司董事，所有人須支付調查費和訟費。至於未有合作的8度海逸和恆豐，競委會就要求審裁處頒令上述集團違反了「第一行為守則」及須支付罰款等。

案情指出，錦倫與Tink Labs Limited兩間互為競爭對手的旅遊服務供應商，於2016年5月至2017年5月期間，協議訂定他們在香港9個酒店集團旗下酒店內銷售的旅遊景點門票及車票的價格，包括8度海逸、恆豐、海景嘉福及另外6個酒店集團；有關酒店集團以及當中一間酒店內的旅遊櫃檯營辦商，擔當著「促成者」的角色，在該兩名競爭對手之間傳達定價資料，積極地協助落實該合謀定價安排。

競委會行政總裁畢仲明先生表示，由於這宗案件涉案者眾多，而他們的罪責及與競委會合作的意願亦有所不同，因此在調查方面需要較長時間。這宗個案亦是競委會首次因應案件的性質及案情，運用了《條例》下多種不同的執法工具及補救方式，有效及合乎比例地解決競爭問題；又強調案件清楚展現及早與競委會合作的好處，呼籲所有行業的企業均不應參與反競爭行為，而已牽涉入合謀行為的人士，則應盡快聯絡競委會申請寬待或提供合作。

最新熱門影片：【TOPick診症室】接種科興疫苗年齡降至5歲 藥劑師崔俊明籲3類兒童不宜打針

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯/記者：陳麗娜