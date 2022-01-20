【校長專欄】 老師在中六成人禮為學生洗腳 沙循校長：讓學生學謙卑自己服侍別人

▲ 付出與奉獻，也是生命教育的一個重要元素。

「紅梅谷中、火焰樹旁」 一直盛載著沙田循道衞理中學師生的美好時光。生命樹，是我們學校生命教育的象徵：樹根代表著生命之源，

樹幹代表著生命的力量，樹上的葉子和果子代表著生命的色彩。

生命教育的目的是引導學生探索生命的意義和價值、讓學生發展潛能、健康成長，活出豐盛的人生。

一代一代的沙循人，娓娓道來的生命教育，不得不提的，是我們的中一祝福禮和中六成人禮。我們在新學年為剛加入沙循大家庭的中一學生逐一上台按首祝福，同學們會為自己寫上立願紙條放在小匣子裏；然後打開家書，看著父母為他們寫上的鼓勵與期許，到場參加的家長見證著子女滿滿的祝福，場面溫馨而感人呢！

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至於中六的成人禮，老師們小心翼翼地端上一盆一盆的水，跪下來，為學生逐一洗腳。藉著洗腳禮，讓學生學習主耶穌謙卑自己，服侍別人的精神。原本同學赤著腳在溫水之中，讓老師洗腳，在那靦腆的眼神之中，漸漸便盈著淚水了，場面很是感動。

關愛與傳承，一直都是沙循的文化。兄姊計劃，是讓中四中五的學兄學姊，以小組的形式照顧著中一的學弟學妹。年青人，當然常常喜歡以Instagram或Whatsapp通訊，但我所看見的兄姊弟妹會在小息時間，互相到班房打招呼、彼此關心。他們會談談近況，而且兄姊會和弟妹分享一些讀書技巧、溫習心得和校園點滴。有些兄姊告訴我，他們願意成為兄姊計劃一員，都是因為自己在中一當年受到兄姊的關顧，感受到當中的溫暖，所以長大了，希望為學校傳承這份情誼到每一位中一的弟妹之中。

付出與奉獻，也是生命教育的一個重要元素。上年因著疫情，雖然減少了大家面見接觸的機會，但是，仍不會減少同學們服務社群的決心。「義工兵團」的同學在網上與長者談天，表達關心，透過視像為長者講解健康食物和示範健康操。亦有同學包裝果肉植物和肥皂，再透過志願機構，為長者或有需要人士送上祝福。

還有，在最近一次的聖誕崇拜，我們沒有刻意的聖誕裝飾，而且禮堂的台上也沒有聖誕樹，沒有燈飾；在簡單的聖槽壁報下，一班一班的同學代表，到台上獻上他們的愛心奉獻，在柔和的聖誕音樂之中，放上一些乾糧和罐頭，這都是同學們送給食物銀行的一些心意。

學校的課程規劃，每每也會觸碰到生命教育，例如中一級透過英文名著 “Christmas Carol”《聖誕頌歌》一書，讓學生懂得施予；中二級透過中藥課程，明白到人與自然息息相關；中三級的珊瑚保育，學會尊重生命。再者，一年一度全校的環邨長跑，更讓學生體會到堅毅與永不放棄的精神。

遊走到校園的花圃，花草樹木，伴著吱吱鳥聲與和煦的陽光；抬頭昂看著一棵一棵生長在沙循的樹木，重溫著生命教育的里程……

生命之源，源自基督精神、源自愛與關懷；

生命力量，是一種傳承、是彼此的扶持、更是體會與成長；

生命色彩，讓學生展現獨特的自我，活出豐盛而有意義的人生！

生命的教育，是一種默默無聲的潤澤。祝願我們在教育路上，以生命影響生命，讓我們的學生、我們的孩子；茁壯成長、豐盛人生！