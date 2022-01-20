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【聲夢傳奇】姚焯菲化身古典美人騷美腿　何晉樂盼推出個人歌曲

娛樂 12:57 2022/01/20

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由參加TVB歌唱比賽《聲夢傳奇》至今，一直備受關注的姚焯菲（Chantel）繼續工作不斷，Chantel近日穿上粉紅色的短旗袍化身「古典美人」，與《聲夢》戰友何晉樂（Rock）到商場新春裝置拍攝賀年照！

Chantel再「食檸檬」

Chantel早前在《青春本我》中以「民初小鳳仙Look」獻唱新歌《靈魂伴侶》，又狂劇中慘食「徐Sir」朱敏瀚檸檬。Chantel與Rock搞笑重現劇中古裝求愛一幕，跟圈外女友感情穩定的Rock笑謂：「Sorry，我已經名草有主喇，哈哈！」可憐的Chantel再度「食檸檬」，只好攬實橙色笑面布福虎「取暖」，場面惹笑。

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二人大講願望 

拍攝期間，人氣爆燈的二人又引來不少途人圍觀及舉機拍照，除了迷倒一眾少男外，憑甜美乖巧形象入屋的Chantel，席間更獲「媽咪級」粉絲激讚靚女兼打氣，「國民初戀」果然名不虛傳！

離開前，他們還各自捧走一隻開運福虎擺設，Chantel說：「希望佢可以帶畀我祝福，喺新一年事事順利、開開心心。」Rock就盼虎年繼續唱好歌，並帶給觀眾更多歡樂，「希望快啲擁有自己嘅歌，同埋演多啲唔同嘅角色。」

最新影片推介：陳秀珠專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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