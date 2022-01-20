【揚威海外】會議展覽中心去年奪44個獎項　獲選為年度最佳會議展覽中心

▲ 會議展覽中心去年奪44個獎項，獲選為年度最佳會議展覽中心。（會展中心提供）

疫情下百業蕭條，旅客人客大幅減少，會議展覽業無可避免地同樣受到衝擊。不過，香港會議展覽中心（管理）有限公司去年仍在多個領域中取得合共 44 個獎項及認證，當中包括兩個「最佳會議中心」獎項及 19 個與可持續發展相關的獎項及認證。

疫情持續，防疫措施成為近兩年各行各業的重點，而會展中心在行業雜誌 Mash Media Group Ltd 舉辦的「Exhibition News Awards 2021」中，入選新冠肺炎「最佳場地活動安全計劃」的場地之一，亦是亞洲區唯一入選的場地；及在香港品質保證局舉辦的「抗逆貢獻嘉許大獎 2021」中獲頒 「抗逆貢獻金章」等。

此外，會展中心連續第二年在 Northstar Meetings Group 主辦的 M&C Asia Stella Awards 2021 中獲業界及客戶投選為「最佳會議中心（北亞地區）」，並獲《APAC Insider》雜誌選為「年度最佳會議展覽中心 – 香港」。

會展管理公司董事總經理梅李玉霞表示，會展中心在疫情下仍然能突破過往紀錄要全歸功於公司團隊，又期望隨着疫情受控，香港逐步放寛入境限制，國際展覽及會議能夠重臨，他們團隊已為展覽業的全面復甦作好準備。

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責任編輯：李榮忠