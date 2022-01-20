AGA登紐約時代廣場大銀幕　江海迦：最好的生日禮物

▲ AGA的宣傳照登上美國時代廣場。

將於1月21日生日的AGA江海迦，趕及在生日前收到好消息，在紐約街頭大銀幕發現自己的蹤影，對於自己的音樂能衝出國際，表示十分驚喜！

AGA登上Spotify為慶祝國際婦女節的全新企劃「EQUAL Global Music Program」，受邀請擔任本年度1月的香港代表，跟全球34位來自不同地區的女歌手共同傳遞女性音樂人的聲音。

在美國時間2022年1月18日起，位於紐約曼哈頓區的時代廣場（Times Square）上的巨型LED屏幕，出現整座建築物高的AGA照片，氣勢盡現吸引全球目光。

AGA得知消息後感觸道：「相信這是最好的生日禮物。雖然美中不足，紅館演唱會要再度延期，但我相信上天自有最好的安排，這段時間我會繼續努力裝備自己，相信有一天定能在紅館舞台上跟大家見面。」

收拾心情後，AGA繼續工作不敢怠慢，「這幾天都在積極錄音，生日准許自己放一個月假，因為父母都回來香港了，都有好幾年時間沒有陪伴他們，感恩今年生日可以一齊渡過。所以我要加快腳步完成錄音，希望盡快為大家送上新歌。」

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