【外傭奇聞】鄭中基大爆家中外傭匪夷所思事　穿熱褲通屋走不洗客人碗碟

▲ 鄭中基大爆家中外傭穿熱褲通屋走。

不少本地爸媽會聘請外傭幫忙，鄭中基日前就向網民召募「一人一個工人姐姐之匪夷所思」，在YouTube拍片分享。當中原來最精彩是鄭中基的經歷，遇到穿熱褲通屋走外傭、來歎世界做「打工皇帝」的外傭等。

49歲鄭中基（Ronald）與第一代有線娛樂新聞台主播余思敏（Sammie）結婚，育有一對仔女鄭梓喬（Emma）與鄭梓仁（Evan），分別10歲和6歲，一家人有聘請外傭幫忙。

▲ 鄭中基曾聘請一位外傭，她愛在家中著熱褲。（影片截圖）

外傭穿熱褲通屋走

鄭中基在YouTube頻道「機動電視台RTV」設有「匪夷所思」系列，近日有集講述外傭的趣事，鄭中基在影片分享他的外傭以及媽媽家外傭的奇聞。當有網民分享自己遇到記性差的外傭，只能記少量食譜之時，鄭中基深表認同，「我自己工人姐姐通常2星期之後就好似第1日返工」，明明提醒她不要在家中穿短褲，2星期之後又再穿。

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當時該位外傭是聘請不久，冬天時竟在家中著短褲，鄭中基形容為打排球的短褲，類近熱褲，但她不是打排球的身形而是「豪華臀」。當時，Ronald工作回家見狀問女兒Emma發生甚麼事， 女兒說不知道就走開。鄭中基自行問工人姐姐，她指之前男僱主鍾意她著短褲。

未發生此事之前，我曾問前僱主對她的評價如何？她回說「都唔錯，阿Sir好鍾意我㗎」，但叫我只可以打畀Sir，唔好打俾Mum，她續說 「因為Mum好憎我」……

相信是因為該外傭經常在家中穿性感熱褲，令前女僱主反感。

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另外，有網民分享不少外傭因語言問題而產生誤會搞笑事。鄭中基就分享曾聘請印尼姐姐識講廣東話，是看電視學習回來，該印尼外傭工作後愛回房看電視，「Sir，我做完嘢返房睇電視」，原來是煲劇。

▲ 鄭中基與前娛樂主播余思敏育有一對仔女。（IG圖片）

媽媽家中外傭歎世界

除了家中外傭的經歷之外，在影中片最爆笑的是鄭中基媽媽家中外傭Joe的故事，不少網民都留言希望之後開一集主力講她。鄭中基先形容他媽媽家中的外傭Joe擁有像瀑布一樣漂亮的頭髮，她是來歎世界。

有次Joe說自己很累，鄭中基不禁黑人問號，「我媽屋企冇乜嘢做，成日出街，不太常回家食飯，沒有咩特別嘢」，問她為何如此攰，她表示想請個助手幫手「行孖咇」清潔廁所，但廁所不是很大，掃把都想買2把，佢一set、助手一set，最後當然沒有為她請助手。

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不洗客人碗碟

女兒Emma還和Joe姐姐交換了WhatsApp，鄭中基見Joe的WhatsApp頭像，是穿上緊身背心，跪在床上擺了一個很靚「S形」甫士，頭髮依然很靚。

另外，有次鄭中基準備第2天搬屋，想找外傭幫忙封箱，但發現工人姐姐不在，原來是跟小孩在一起，到媽媽家中去幫手洗碗，因為媽媽的外傭Joe不願意為客人工作。鄭中基之後再問媽媽，確實其他客人來食飯，外傭Joe一樣不會理回，真的大感匪夷所思。

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責任編輯︰王明芳