【慳錢攻略】無飯夫妻挑戰100日不叫外賣　學煮住家飯實測11日慳足$4000

▲ 英國一對夫妻挑戰100日不叫外賣。

疫情下不少市民都減少外出用餐，以減低受感染的機會，外賣亦隨之大增。英國一對「無飯夫妻」平日習慣叫外賣，不過他們早前決定挑戰100日不叫外賣，老婆學煮住家飯，實行11日發覺已慳了約400英鎊（約4,200港元）。

兩孩媽三餐食外賣

綜合外媒報道，來自英國的兩孩媽媽Ella Grace在影音平台抖音（TikTok）分享，以前她與丈夫每天至少叫外賣兩次，有時甚至多達三次。他們早餐會吃Costa或Starbucks的多士、麵包和喝咖啡，然後午餐叫快餐店Subway或Mcdonald的外賣。至於晚餐，夫妻一般會外賣中餐、咖哩、肯德基、速食連鎖餐廳Nando's等。

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夫妻想改變這種飲食習慣，決定放棄叫外賣100天。Ella趁這個機會挑戰自己，學習煮家常便飯。她將這個過程在TikTok上分享，在一段影片中，她興奮表示︰

歡迎回到100 天不吃外賣！我們來到第11天，已經節省了350至400英鎊（約3,700至4,200港元）。

月花1萬元叫外賣

Ella於影片中帶著女兒在廚房準備食材，並展示她如何烹調雞肉，這正是當晚的桌上美食。從她的舉動看來，下廚手勢看來似模似樣。有網民問她會否讓孩子一起吃外賣食物，她回應「不可能」，因為這些食物並不健康，但認為如果父母偶爾給孩子吃外賣食物，也沒有甚麼大不了。

她提及過去叫外賣每月高達1,000英鎊（約10,600港元），雖然她曾試圖停止叫外賣的習慣，但沒有成效。這次她將100日不叫外賣的過程，在網上與大家分享，反而令她更有動力實行下去，改變不健康的飲食習慣。

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責任編輯︰王明芳