  • 20°C
香港時間 : 2022120日 (週四) 14:18
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : IT狗 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【學生會】教大指學生會缺乏代表性不再承認其地位　將收回會址及停止代收會費

社會 13:15 2022/01/20

分享：

熱門 IT狗 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

教大指學生會缺乏代表性，不再承認其地位。（資料圖片）

香港教育大學管理層今日（20日）向全體師生發放電郵，指學生會連續4年以臨時行政委員會形式運作，認為未獲學生授權，缺乏代表性，決定不再承認學生會地位。教大指，將停止代收學生會會費，並收回其會址。

教大管理層指，學生會多年來存在管治問題，於2016年，當時的臨政在未有充份諮詢受影響同學的情況下修改會章，剔除部分學生組別的基本會員資格，導致會員人數大幅減少，又指出現時近三分之一的全日制學生不屬學生會會員。校方指出，得悉來屆的學生會依然未能組閣，須繼續以臨時行政委員會形式運作，並準備修章，下調臨政或臨時編輯委員會基本幹事人數至4人，認為是進一步削弱其代表性，故決定全面檢視學生會的運作。
 
教大表示，將停止代收學生會會費、收回其會址、管轄校園設施及借用場地等權利，並暫停向臨政提供電郵及網絡支援；學生會將不能使用大學之名，而其現時積存的900萬港元儲備亦須暫託財務處看管。教大說，將就學生會的地位、管治及代表性展開全面檢視，學生事務處亦會向其屬會提供適切支援，確保它們運作如常。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴

相關文章

【中學停課】全港中學下周一停止面授課程至農曆新年　中六生可回校上半天課
今日 12:18
【中學停課】全港中學下周一停止面授課程至農曆新年　中六生可回校上半天課
【新冠肺炎】5至11歲兒童1月21日可接種科興疫苗　下月9日可預約打復必泰（附詳情）
今日 11:57
【新冠肺炎】5至11歲兒童1月21日可接種科興疫苗　下月9日可預約打復必泰（附詳情）
【倉鼠染疫】城大指人類從寵物身上感染新冠病毒風險微乎其微　促請寵物主人勿棄養
今日 11:35
【倉鼠染疫】城大指人類從寵物身上感染新冠病毒風險微乎其微　促請寵物主人勿棄養

你可能感興趣

【中學停課】全港中學下周一停止面授課程至農曆新年　中六生可回校上半天課
今日 12:18
【中學停課】全港中學下周一停止面授課程至農曆新年　中六生可回校上半天課
【新冠肺炎】5至11歲兒童1月21日可接種科興疫苗　下月9日可預約打復必泰（附詳情）
今日 11:57
【新冠肺炎】5至11歲兒童1月21日可接種科興疫苗　下月9日可預約打復必泰（附詳情）
【倉鼠染疫】城大指人類從寵物身上感染新冠病毒風險微乎其微　促請寵物主人勿棄養
今日 11:35
【倉鼠染疫】城大指人類從寵物身上感染新冠病毒風險微乎其微　促請寵物主人勿棄養
香港 香港教育大學‎ 大學

最高瀏覽

【倉鼠人道毀滅】有爸爸指兒子至今未能接受　痛哭稱「再買都唔係呢隻」
16:28 2022/01/19
【倉鼠人道毀滅】有爸爸指兒子至今未能接受　痛哭稱「再買都唔係呢隻」
【現代韋小寶】33歲娶8妻同住 紋身師享齊人之福︰要公平輪流寵愛
10:00 2022/01/19
【現代韋小寶】33歲娶8妻同住 紋身師享齊人之福︰要公平輪流寵愛
【減齡媽媽】Coffee5旬母多皺紋不扮靚顯老　林芊妤花2年改造媽媽︰成功回春
17:24 2022/01/19
【減齡媽媽】Coffee5旬母多皺紋不扮靚顯老　林芊妤花2年改造媽媽︰成功回春