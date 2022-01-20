【學生會】教大指學生會缺乏代表性不再承認其地位　將收回會址及停止代收會費

▲ 教大指學生會缺乏代表性，不再承認其地位。（資料圖片）

香港教育大學管理層今日（20日）向全體師生發放電郵，指學生會連續4年以臨時行政委員會形式運作，認為未獲學生授權，缺乏代表性，決定不再承認學生會地位。教大指，將停止代收學生會會費，並收回其會址。

教大管理層指，學生會多年來存在管治問題，於2016年，當時的臨政在未有充份諮詢受影響同學的情況下修改會章，剔除部分學生組別的基本會員資格，導致會員人數大幅減少，又指出現時近三分之一的全日制學生不屬學生會會員。校方指出，得悉來屆的學生會依然未能組閣，須繼續以臨時行政委員會形式運作，並準備修章，下調臨政或臨時編輯委員會基本幹事人數至4人，認為是進一步削弱其代表性，故決定全面檢視學生會的運作。



教大表示，將停止代收學生會會費、收回其會址、管轄校園設施及借用場地等權利，並暫停向臨政提供電郵及網絡支援；學生會將不能使用大學之名，而其現時積存的900萬港元儲備亦須暫託財務處看管。教大說，將就學生會的地位、管治及代表性展開全面檢視，學生事務處亦會向其屬會提供適切支援，確保它們運作如常。

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責任編輯：黃悅晴