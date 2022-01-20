【最強家庭】甄子丹大女18歲生日表演唱歌　「宇宙最強」讚女兒聲底厚展音樂才華

▲ 甄子丹的大女甄濟如18歲生日，甄子丹在社交平台分享女兒的成長片段，對女兒的音樂跳舞才華感到驕傲。

58歲「宇宙最強」甄子丹與汪詩詩育有一對仔女甄濟如（Jasmine）和甄濟嘉（James），轉眼間Jasmine昨日（19日）18歲生日，正式長大成人，甄子丹和汪詩詩早前為愛女舉辦生日派對，Jasmine更在席間大展歌喉。丹爺在IG分享女兒的成長片段，並發文感慨時光飛快。

在生日派對當晚，Jasmine穿上紅色晚裝、頭戴皇冠猶如一位公主，爸媽和弟弟則穿白色，以免搶去Jasmine的風頭，還有一眾親友出席。一家四口都分別在IG分享當晚片段，場內以銀白色氣球佈置，並設有佈滿花朵的舞台，Jasmine更即席獻唱，有樂隊伴奏。

▲ Jasmine分享自己18歲的生日照。（IG圖片）

甄子丹和汪詩詩都有IG在貼出女兒的成長影片，祝女兒生日快樂及表達愛意。媽媽表示不敢相信女兒經已18歲，希望女兒快樂、作健康選擇，並迎接全新、令人興奮的體驗和挑戰，「 無論生活如何，就跟隨你的心而行，我們愛你勝過我們的生命，我們永遠都會在你身邊。」至於丹爺則祝福女兒有幸福未來。

祝我最漂亮最可愛的寶貝女兒生日快樂！ 不敢相信時間過得太快，你正式18歲了！OMG！太愛你了！爸爸和媽媽祝你將來幸福，去分享你驚人的才華，成為一個快樂、健康及了不起的你！

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甄子丹一直對子女的音樂才華感到驕傲，在他分享女兒的成長片段中，集中在女兒的音樂發展，可見她從小已喜歡唱歌跳舞，年幼時她戴著眼鏡在家中起舞，又去學習芭蕾舞，漸漸長大開始彈琴、上跳舞班，並在不同的舞台上表演唱歌。

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「宇宙最強」出身音樂世家

Jasmine的音樂天分遺傳自父母，不少人以為「宇宙最強」出身武術家庭，查實甄子丹來自音樂世家，甄父擅長小提琴、二胡及古典鋼琴，甄母則唱女高音兼習武。他曾在訪問中提及，他從小因父學鋼琴，因母而習武，兩人會輪流以木棍侍候，才培養出文武雙全的他。

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甄子丹受父親薰陶學彈古典鋼琴，喜歡蕭邦樂曲。他雖然考獲十級鋼琴，但他十多歲時認為要專一發展，故最後他選擇了武術，成就了今天的「宇宙最強」。不過，他閒時有繼續練琴，近年更不時琴癮大發上台表演，曾與鋼琴家郎朗一同演出，並擔任過周杰倫的演唱會嘉賓。

至於Jasmine和14歲細仔James同樣擅長彈琴和結他，Jasmine更有一副好歌喉。丹爺曾讚揚女兒聲底厚，上台唱歌毫不怯場；至於細仔彈琴最叻，掌握音樂節奏好。丹爺曾表明不介意子女將來入行，只要有天分和興趣可以一試，但最重要先讀好書。

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傳讀哈羅國際學校

有報道指出，甄子丹一對子女正就讀「貴族名校」哈羅香港國際學校，與張學友女兒張瑤華為校友，丹爺曾指子女的讀書生活忙得開心，成績也不錯。

哈羅香港國際學校K1至Year 13全年學費由$149,924至$203,868不等，同分3期付款；而Year 6開始可以寄宿，全年宿費高達$111,459，故入讀該校的子弟非富則貴。

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責任編輯︰王明芳