【封區檢測】葵涌邨逸葵樓約2581人接受檢測　發現1人檢測結果呈初步陽性

▲ 葵涌邨逸葵樓。（陳靜儀攝）

昨日（19日）確診的79歲老翁，昨日早上到仁濟醫院照腸鏡時檢測陽性，居於葵涌邨逸葵樓，同大廈亦另有一名住戶初步確診，暫未知當中如何傳播，衞生防護中心料二人於樓下公園相遇感染。港府昨晚限制在葵涌邨逸葵樓內的人士須留在其處所並接受強制檢測，當中發現1名人士的檢測結果呈初步陽性。

當局指，截至今日（20日）凌晨1時，2581人接受了檢測，當中發現1名人士的檢測結果呈初步陽性，該人士和其密切接觸者已被安排分別送往醫院及檢疫中心跟進；其餘居民的檢測結果均為陰性。亦提醒沒有應門的58戶居民，盡快聯絡政府進行檢查，以排除病毒在小區內可能有機會繼續傳播的風險。

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責任編輯：余思嵐