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【映葵樓群組】一名26歲男警員初步確診　居於葵涌邨映葵樓

社會 23:00 2022/01/22

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一名26歲男警員初步確診新冠病毒，患者居於葵涌邨映葵樓。（林宇翔攝）

警方在晚上（22日）公布一名駐守荃灣警區刑事調查隊的26歲男警員初步確診新冠病毒，患者居於葵涌邨映葵樓。

警方指該名警員獲安排接受病毒檢測，1月22日初步陽性，他在過去14日沒有外遊記錄，工作期間有佩戴口罩。他最後一日上班日為1月20日。
　　 
警方表示高度關注事件，在等候衞生署進一步評估及建議前，與該名警員可能有緊密接觸的警務人員及文職人員，均按衞生署指示獲安排接受病毒檢測；同時已派員清潔及消毒該名警員的相關工作地方；
　　 
警方亦經常提醒同事注意個人衞生，減少社交接觸，減低傳染風險，如有任何不適，須立即呈報並求醫；以及警方會靈活調派人手，確保相關服務不受影響。
　　 
警方將會繼續與衞生署保持緊密聯繫，主動提供該名警員的近日工作記錄和執勤表等資料，以及安排相關密切接觸者進入檢疫中心接受檢疫。

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記者：伍瑋瑋

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