【食藥禁忌】醫生解構食藥3大禁忌　服藥後一個動作可致食道穿孔

▲ 台灣外科醫生江坤俊解構食藥3大禁忌，服藥後一個動作可致食道穿孔。

不少人都討厭吃藥，甚至會選擇配飲料來蓋過苦味，然而，此舉不但可影響藥物的效用，甚至對身體有害。台灣醫生江坤俊分享了3大食藥禁忌，當中有一種水果與藥物同吃，嚴重可致命。

台灣外科醫生江坤俊在節目「江P醫件事」分享，吃藥的3大禁忌。首先，有些人在吃藥後會馬上躺下休息，這可能會令藥丸黏在食道壁，有些藥物本身有刺激性，例如雙磷酸鹽或抗生素等，可能會對食道造成刺激，久而久之會令食道損傷，甚至穿孔。

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江坤俊分享病例指，一名六旬婦覺得頸部不適，並出現紅腫，到醫院檢查後，發現縱膈腔靠近頸部的位置有一個15厘米的膿皰，甚至從裡面發現藥物膠囊。原來她在數周前患過重感冒，服用了藥丸便去睡覺，導致藥物沒有順利落到胃部，而是黏附在食道壁，侵蝕並穿出食道，造成嚴重潰瘍。

江坤俊指出正確服藥方式，是搭配200毫升溫開水，吃完藥後坐正，讓藥物順利抵達胃部。不過，不少人吃藥都會貪方便，隨手拿起手邊的飲料來配藥，他提醒，吃藥時不應配搭以下飲料：

牛奶

牛奶中有鈣離子，可能會跟一些藥物結合，如抗生素，可造成吸收不良，降低藥效。

咖啡及茶

兩者都含有咖啡因，會產生振奮精神的作用，假如服用一些有鎮定安眠作用的藥物時，配搭咖啡和茶，會使藥物失效。

另外，咖啡和茶都有利尿功效，服藥後血液中藥的濃度會上升，如此時喝大量咖啡和茶，就會把藥排出，影響功效。

咖啡因還可能跟某些藥物產生副作用，因此建議不要搭配飲用。

江坤俊亦提到，有些水果與藥物同吃不但會影響效用，更有機會對身體造成危害，他形容「最可怕」的是西柚。他解釋，肝臟有很多酵素，可用作代謝藥物，最主要的一種叫「CYP3A4」，西柚中有些成分會影響到這種酵素的活性。

他舉例指，假如患者服用了降血壓藥，又進食了大量西柚，會造成CYP3A4酵素的功能不佳，1顆的藥效可能會變成3、4顆，導致有機會造成嚴重低血壓，分分鐘可能會致命。

此外，服用抗凝血劑時，本來吃1顆可避免血栓形成，如進食了大量西柚，導致藥物沒辦法被代謝，可能會變成3、4顆的量，或產生腦出血的風險。除了西柚外，一些柑橘類的水果也有機會導致以上情況，因此他提醒服用慢性藥物的病人，千萬別吃太多。

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責任編輯︰羅嘉欣