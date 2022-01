曾跟鞏俐合作Gaspard Ulliel意外身亡　參演Marvel《月光騎士》成遺作

▲ Gaspard Ulliel跟鞏俐在荷里活片《沉默的羔羊前傳之揭開罪幕》合作。

曾跟鞏俐合作的法國男星Gaspard Ulliel,在阿爾卑斯山滑雪期間遇上意外,跟另一名滑雪人士相撞,頭部受創,送院期間不治,終年37歲。

據外媒報導,Gaspard Ulliel事發時跟另一名滑雪人士在兩條滑雪道交會處相撞,,經直升機緊急送院,翌日證實不治。

被形容為法國美男子的Gaspard Ulliel,憑《美麗緣未了》(A Very Long Angagment)成名,亦曾跟鞏俐在荷里活片《沉默的羔羊前傳之揭開罪幕》(Hannibal Rising)中合作。

▲ 有法國第一美男之稱。(取自IG)

2014年演出電影《時裝巨人的狂情歲月》(Saint Laurent)演已故法國殿堂級時裝大師聖羅蘭,並曾亦來港出席法國電影節宣傳。

2017年以《愛到世界盡頭》(It's Only The End of the World)奪「法國奧斯卡」《凱撒獎》影帝寶座。

Gaspard Ulliel在Marvel劇集《月光騎士》(Moon Knight)中飾演反派午夜人(Midnight Man),劇集暫定3月播出,成為其遺作。

最新影片:陳秀珠訪問