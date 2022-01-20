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曾跟鞏俐合作Gaspard Ulliel意外身亡　參演Marvel《月光騎士》成遺作

娛樂 13:30 2022/01/20

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Gaspard Ulliel跟鞏俐在荷里活片《沉默的羔羊前傳之揭開罪幕》合作。

曾跟鞏俐合作的法國男星Gaspard Ulliel，在阿爾卑斯山滑雪期間遇上意外，跟另一名滑雪人士相撞，頭部受創，送院期間不治，終年37歲。

據外媒報導，Gaspard Ulliel事發時跟另一名滑雪人士在兩條滑雪道交會處相撞，，經直升機緊急送院，翌日證實不治。

被形容為法國美男子的Gaspard Ulliel，憑《美麗緣未了》（A Very Long Angagment）成名，亦曾跟鞏俐在荷里活片《沉默的羔羊前傳之揭開罪幕》（Hannibal Rising）中合作。

有法國第一美男之稱。（取自IG）

2014年演出電影《時裝巨人的狂情歲月》（Saint Laurent）演已故法國殿堂級時裝大師聖羅蘭，並曾亦來港出席法國電影節宣傳。

2017年以《愛到世界盡頭》（It's Only The End of the World）奪「法國奧斯卡」《凱撒獎》影帝寶座。

Gaspard Ulliel在Marvel劇集《月光騎士》（Moon Knight）中飾演反派午夜人（Midnight Man），劇集暫定3月播出，成為其遺作。

最新影片：陳秀珠訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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