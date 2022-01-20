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【初步確診】葵涌邨逸葵樓再多一住戶初步確診　消息指與早前染疫戶不同座向

社會 13:33 2022/01/20

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熱門 IT狗 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

（陳靜儀攝）

葵涌邨逸葵樓疑現爆發，一名居逸葵樓的79歲老翁日前到仁濟醫院照腸鏡時檢測陽性，同大廈亦另有一名住戶初步確診，涉及於國泰貨運站工作的外判剷車男司機，暫未知當中如何傳播，衞生防護中心料二人於樓下公園相遇感染。詳情請見【下一頁

當局昨晚圍封葵涌邨逸葵樓作強制檢測，據了解該處有一人檢出初步陽性，與早前染疫患者涉不同住戶、座向亦不同，相信並無出現垂直傳播。

涉疫79歲老翁居葵涌邨逸葵樓，本身患慢阻肺病，昨日早上到仁濟醫院照腸鏡，經檢測後初步陽性。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，患翁日常會到樓下公園坐坐，惟因感氣促，故口罩不幫戴得好，曾到大窩口街市，及到荃灣身份證換證中心，現時未知感染源頭。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：陳正怡

疫情 強制檢測 葵涌邨 衞生防護中心 葵涌

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