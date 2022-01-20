【青春不要臉】郭柏妍客串扮陽光妹仙氣爆燈　邀糖妹聲演陳慧嫻頻向80年代致敬

TVB新劇《青春不要臉》內，常以不同形式向前輩及經典作致敬，比如在《青春不要臉》首集片尾曲有陳百強的《喝采》，以及第2集片尾曲有張國榮的《始終會行運》，網民也直言「回憶返晒嚟」。

在昨晚播出的《青春不要臉》，找來糖妹黃山怡聲演齊輕舟（丁子朗飾）舊愛。當年初出道不久糖妹被指似陳慧嫻，今次監製林肯特意找糖妹聲演來向陳慧嫻致敬。

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翻版陳慧嫻

昨晚播出的《青春不要臉》第3集暗藏兩大驚喜位，第一個驚喜致敬位在齊輕舟給溫楚瑜（戴祖儀飾）的「告別」錄音帶中，輕舟當年因前女友移民被逼分手，女友臨走前以錄音形式向他道別，坦言對輕舟沒有嘗試開口挽留自己感到失望。

雖然整場戲不見前女友「真身」，但監製林肯專誠邀請有「翻版陳慧嫻」之稱的好友糖妹，幫忙聲演陳慧嫻向對方致敬。

林肯謂：「我跟糖妹於《女人俱樂部》做PA時間已經識，我們是好好朋友又合作過好多部劇集，包括之前嘅《港愛》。所以今次找她幫手，就算不見樣，她都好爽快答應。」

▲ 呢幕交換日記網民覺得好浪漫。

現年34歲的糖妹黃山怡出道初期就被指跟一代天后陳慧嫻相似，其後糖妹於不少演出和節目中不翻唱陳慧嫻的歌曲，包括《傻女》和《夜機》等經典歌，因此被稱為「翻版陳慧嫻」。

及至2015年，當時陳慧嫻公布於翌年3月舉行《Priscilla-ism演唱會》，當時糖妹上載一張被網民改圖的宣傳海報，連陳慧嫻也轉載這張圖，片，指糖妹有其年青時的影子。

▲ 監製林肯因為《女人俱樂部》及《香港愛情故事》，與糖妹及王敏奕成為好友。

郭柏妍客串演出

至於第二個驚喜致敬位，則是柳德榮（余德丞飾）為了趕去見偶像妍妹（伍樂怡飾）一面，在行人路及天橋等地「橫衝直撞」，她意外撞到散發著女神光的「陽光妹」妹豬（郭柏妍飾）。

雖然郭柏妍只是曇花一現，但仍引起熱議，網民大讚監製眼光獨到，選角有新鮮感又有靚樣睇外，又大呼郭柏妍出場時間太短。對此林肯透露郭柏妍之後還會出場，且造型完全不同。

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余德丞受幾乎爆呔

另外，昨晚亦有不少搞笑位，當中令人印象較深刻，是已經走紅的妍妹因捱更抵夜拍劇在電梯裏倦極睡著，整個人撲向德榮之餘，還因肚餓口水直流。

與女神近距離接觸嚇到手忙腳亂的德榮，一邊要扶著女神、一邊要餵女神食蛋治、一邊又要避免「冒犯」女神，畫面搞笑。

▲ 余德丞同伍樂怡呢場戲好好笑。

余德丞受訪時笑指，拍攝該場面差點「爆呔」，頗有難度：「因為場戲講述伍樂怡整個人挨下來、我再瀡落地，我一路跣落去的時候，對腳就要一直撐住兩邊。加上這場戲是我跟Kelly第一場正式拍攝的對手戲，仲要這麼激。」

Dickson又坦言，加上要同一時間兼顧大量表情及動作，故「難上加難」。