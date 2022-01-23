【為母則強】媽媽帶女冒寒風擺攤苦撐生計　B女瞓紙箱飲奶令人心酸

▲ 台灣一位媽媽帶B女擺攤。

邊湊女邊工作不容易，台灣網民日前在Facebook上分享，指目睹一位媽媽冒寒風在路邊賣釋迦，身旁紙箱內則躺着一位BB。媽媽邊做生意邊照顧女兒，場面令人心酸。

曾參選台灣桃園市議員的李柏瑟，近日在Facebook專頁上發文分享，指16日前往虎頭山公園時，目睹一名媽媽在寒冷天氣下擺攤賣釋迦。媽媽邊工作邊照顧躺在紙箱內的女兒，蹲下來餵她喝奶。B女感寒冷不斷流鼻水，又哭着要媽媽抱。李柏瑟看後感難過：

假如不是為了生活，誰願意冒着雨，頂着寒風，帶孩子一起在路邊做小生意？這些弱勢家庭，面對經濟壓力及生活困境，心事誰人知？

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網民：為母則強

李柏瑟隨後買了2箱釋迦，又呼籲民眾多多支持，「讓她們免受風寒、早點帶幼兒回到溫暖的家！」。不少熱心民眾看後專程前往虎頭山公園購買釋迦，亦有網民表示欲捐贈BB車、毛毯及襪子等物品，但遭媽媽婉拒。她表示自己並不缺乏物資，只是擺攤不方便帶BB車，才讓女兒躺在紙箱內，「非常感謝大家的愛心，還有更多弱勢家庭有需要！」。

不少網民留言為媽媽打氣，「這媽媽厲害，加油！」、「大家多關照這個家庭！」、「偉大的媽媽，為母則強」、「再苦的日子都有人過，人生就是要有堅忍的意志力」、「辛苦了！」、「感受母親的偉大」、「祝福他們健康幸福快樂」。

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責任編輯︰王明芳