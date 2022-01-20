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【第五波疫情】今日新增14宗確診10宗涉本地個案　凱滙17歲男生非涉寵物店群組【不斷更新】

社會 16:53 2022/01/20

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本港爆發第五波疫情。（陳國峰攝）

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業下午出席疫情記者會，交代本港疫情最新情況。今日（20日）新增14宗確診個案，包括12宗omicron個案、1宗delta個案，其中10宗是本地個案。

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記者：蘇文軒

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