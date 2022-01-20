【第五波疫情】今日新增14宗確診10宗涉本地個案 凱滙17歲男生非涉寵物店群組【不斷更新】
本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業下午出席疫情記者會，交代本港疫情最新情況。今日（20日）新增14宗確診個案，包括12宗omicron個案、1宗delta個案，其中10宗是本地個案。
【16:53】
【倉鼠感染】銅鑼灣Little Boss群組再多一人初步確診 涉30歲女上周二曾買倉鼠，詳情即看：【下一頁】
【新冠肺炎】北角學之園女教師與巴裔婦病毒基因分析一樣 疑地鐵出口遇巴裔婦兩兒子染疫，詳情即看:【下一頁】
【16:43】
【初步確診】再多逾20宗初步確診多宗暫無源頭 24歲社工助理恆豐酒店Staycation後發病，詳情即看：【下一頁】
【16:42】
【酒店群組】地利亞修女紀念學校再多1名學生確診 與早前確診學生不同年級，詳情即看：【下一頁】
【16:40】
【新冠肺炎】葵涌邨逸葵樓53歲國泰外判男司機確診 與早前確診79歲翁居不同樓層，詳情即看：【下一頁】
教育局今日（20日）宣布全港中學（包括提供非本地課程的學校）須在下星期一（24日）或之前暫停面授課堂及所有校內活動。詳情即看：【下一頁】
【強制檢測】39個處所納強制檢測 涉觀塘APM美食廣場及多條巴士線（附名單）。詳情即看：【下一頁】
最新影片推介：【TOPick診症室】接種科興疫苗年齡降至5歲 藥劑師崔俊明籲3類兒童不宜打針
一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb
HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7
hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9
記者：蘇文軒