【倉鼠感染】袁國勇指增建檢疫設施需時亦理解決定難明　對飼主失去寵物深表同情

▲ 袁國勇指增建檢疫設施需時，亦理解人道處理決定難明，對飼主失去寵物深表同情。（經濟日報資料圖片）

銅鑼灣寵物店相繼有職員及顧客染疫，亦有倉鼠對新冠病毒呈初步陽性，漁護署日前強烈建議市民若在上月22日或之後在寵物店購買倉鼠等小動物，應交予署方作人道處理；事件引發社會熱議，有市民偕兒子昨到新界南動物管理中心交鼠，兒子當場痛哭未能接受。詳情即看【下一頁】

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇昨晚進一步就人道處理作解釋，大埔倉庫檢出有病毒，寵物店初步檢測亦揭逾1成的倉鼠對病毒呈陽性，病毒基因排序發現群組病人與倉鼠所帶的新冠病毒十分相近，認為人及倉鼠間確有傳播。

他認為雖未能知傳播途徑及方向，不過由於大埔貨倉檢出病毒，估計可能是倉鼠於荷蘭或大埔倉庫被人感染，經貨倉傳到寵物店再播其他人，而非相反傳播方向。

他提到新冠病毒用作依附人體細胞的S蛋白已有變異，有機會是因人類向倉鼠播毒引致，隨後再於倉鼠間傳播，繼而再傳播人類。

他補充，現時未知病毒變種後的傳播性及毒性，惟如變種持續，或令病毒於香港、內地及其他地區傳播，擔心屆時或引發另一場災難。

袁國勇直指，現時仍有1/3人口及逾半長者未接種疫苗，一旦因是次情況爆發Delta疫情，大量未有接種疫苗的長者或因而奪命；形容因應大埔倉庫及寵物店已現傳播，現時無足夠時間等待全基因分析，有需要急切下決定。

他稱，漁護署過去多次曾處理禽流感，可就此方面作出專業決定，但重點是署方並無足夠動物檢疫設施、人手及檢測能力應對，形容當局作出有關決定艱難。被問到何以不增設動物檢疫設施應對，袁國勇解釋，需長時間才可增建檢疫設施，用於檢疫2,000隻小動物，故別無他法作出有關決定。

袁補坦言是次情況複雜，明白社會情況高漲下，有關決定亦令人難以理解，但科學與醫學是不能解決「情」這個議題，對倉鼠愛好者失去寵物深表同情。

他續說，新冠疫苗有效針對Delta變種病毒，而非Omicron，如所有人尤其長者已接種疫苗，根本毋需因應是次寵物店爆疫而人道處理倉鼠等小動物。

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記者：陳正怡