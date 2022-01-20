【新冠肺炎】葵涌邨逸葵樓7個住戶確診包括一人前往深圳　衞生署將到場調查

▲ 葵涌邨逸葵樓7個住戶確診包括一人曾訪深圳。

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（20日）就新冠病毒個案的最新情況舉行簡報會。

衞生防護中心公布，今日新增14宗確診個案，包括10宗本地個案；同日錄得約20宗初步確診個案。當局昨日（19日）公布，一名居葵涌邨逸葵樓的79歲老翁（個案#13085）確診新冠肺炎，他日前早上到仁濟醫院照腸鏡時檢測陽性（即看：下一頁），其同一大廈3樓亦另有一名住戶今日確診，惟屬於不同樓層及座向，中心正追查兩宗個案有否流行病學關連。

53歲國泰外判男司機確診

該名住戶居於3樓，為53歲國泰外判男司機（個案#13090），任職飛勁貨運有限公司，於國泰貨運站5樓工作，日常駕駛剷車剷貨，毋需接觸貨物，他1月18日出現咳嗽，同日檢測已初步陽性，曾於去年9月2日及30日在港接種兩劑科興疫苗。

1歲女嬰確診

另外，當局指有一名一歲的女嬰（個案#13100）曾在本月16日到逸葵樓探望親友，其後確診，女嬰本身與家人居青衣長康邨康貴樓。

張竹君表示，葵涌邨逸葵樓現有共7名住戶確診，涉及的層數為3樓、5樓、7樓、8樓、11樓、26樓，其中居26樓的個案為不確定性；至於居8樓的64歲女士在本月18日前往深圳，翌日確診。

其餘患者包括早前確診的79歲老翁（個案#13085）、今日確診53歲男司機（個案#13090）和一歲女嬰（個案#13100），另有數名人士初步確診。

另外，港府昨晚限制在葵涌邨逸葵樓內的人士須留在其處所並接受強制檢測，當中發現1名人士的檢測結果呈初步陽性。詳情即看：【下一頁】



張竹君表示，葵涌邨逸葵樓現時沒有明顯的打橫或垂直傳播，但有患者是居不同樓層但同一座向，指上廈突然有多人感染，相信一定有傳播，衞生署將到場調查，了解是否有環境污染。



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記者：郭詩詩