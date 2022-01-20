  • 19°C
香港時間 : 2022120日 (週四) 17:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : IT狗 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【初步確診】再多逾20宗初步確診多宗暫無源頭　24歲社工助理恆豐酒店Staycation後發病

社會 16:43 2022/01/20

分享：

熱門 IT狗 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷。衞生署及醫院管理局今日（20日）就新冠病毒個案的最新情況舉行簡報會。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增14宗確診個案，以及20餘宗初步確診，當中涉及多宗本地無源頭個案，包括一名24歲社工助理，住長沙灣邨長欣樓，他在葵涌上班，暫未找到感染源頭。他於1月17日不適，1月18日檢測呈陽性，1月15日至16日於恆豐酒店Staycation，1月10日曾到訪東涌東薈城Starbucks。

另一宗初步確診個案涉及一名37歲女子，住荃灣名逸居1座，她在觀塘做售貨員，曾訪荃灣牛奶冰室、新禧茶餐廳、海逸皇宮等食肆，暫未找到感染源頭。

另有一名82歲男子初步確診，住香港仔中心港昌閣，每朝會與太太到龍薈飲茶。而與Little Boss寵物店群組相關、住香港仔嘉隆苑嘉昇閣的73歲男子（＃13073）亦曾到龍薈午餐，2人同帶有L452R變種病毒，或為相關個案。現食肆暫時停業，當局呼籲近期曾光顧食客盡快進行檢測。

此外，今日亦新增多宗與確診個案相關的初步確診個案，包括居明華大廈女按摩師（＃12960）家人；居美孚新邨三期的幼稚園老師（＃13072）家人；東涌映灣園確診者家人；佛教筏可紀念中學一名與確診者同班的14歲女學生；一名於1月11日曾到Little Boss買倉鼠的30歲女子，她於檢疫中心初步確診；以及一名曾在1月4日到旺角I Love Rabbit購物的初步確診者。詳情即看：【下一頁

【第五波疫情】今日新增14宗確診10宗涉本地個案　凱滙17歲男生非涉寵物店群組。詳情即看：【下一頁


最新影片推介：【TOPick診症室】接種科興疫苗年齡降至5歲　藥劑師崔俊明籲3類兒童不宜打針

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【新冠肺炎】5至11歲兒童1月21日可接種科興疫苗　下月9日可預約打復必泰（附詳情）
今日 11:57
【新冠肺炎】5至11歲兒童1月21日可接種科興疫苗　下月9日可預約打復必泰（附詳情）
【倉鼠染疫】梁子超料源頭不明男生與倉鼠群組有關　人道毀滅倉鼠為必須
今日 10:51
【倉鼠染疫】梁子超料源頭不明男生與倉鼠群組有關　人道毀滅倉鼠為必須
【倉鼠染疫】城大指人類從寵物身上感染新冠病毒風險微乎其微　促請寵物主人勿棄養
今日 11:35
【倉鼠染疫】城大指人類從寵物身上感染新冠病毒風險微乎其微　促請寵物主人勿棄養
【封區檢測】葵涌邨逸葵樓約2581人接受檢測　發現1人檢測結果呈初步陽性
今日 13:25
【封區檢測】葵涌邨逸葵樓約2581人接受檢測　發現1人檢測結果呈初步陽性
【初步確診】葵涌邨逸葵樓再多一住戶初步確診　消息指與早前染疫戶不同座向
今日 13:33
【初步確診】葵涌邨逸葵樓再多一住戶初步確診　消息指與早前染疫戶不同座向
【第五波疫情】今日新增14宗確診10宗涉本地個案　凱滙17歲男生非涉寵物店群組【不斷更新】
今日 16:53
【第五波疫情】今日新增14宗確診10宗涉本地個案　凱滙17歲男生非涉寵物店群組【不斷更新】

你可能感興趣

【新冠肺炎】5至11歲兒童1月21日可接種科興疫苗　下月9日可預約打復必泰（附詳情）
今日 11:57
【新冠肺炎】5至11歲兒童1月21日可接種科興疫苗　下月9日可預約打復必泰（附詳情）
【倉鼠染疫】梁子超料源頭不明男生與倉鼠群組有關　人道毀滅倉鼠為必須
今日 10:51
【倉鼠染疫】梁子超料源頭不明男生與倉鼠群組有關　人道毀滅倉鼠為必須
【倉鼠染疫】城大指人類從寵物身上感染新冠病毒風險微乎其微　促請寵物主人勿棄養
今日 11:35
【倉鼠染疫】城大指人類從寵物身上感染新冠病毒風險微乎其微　促請寵物主人勿棄養
疫情 強制檢測 科興 疫苗 衞生署

最高瀏覽

【倉鼠人道毀滅】有爸爸指兒子至今未能接受　痛哭稱「再買都唔係呢隻」
16:28 2022/01/19
【倉鼠人道毀滅】有爸爸指兒子至今未能接受　痛哭稱「再買都唔係呢隻」
【減齡媽媽】Coffee5旬母多皺紋不扮靚顯老　林芊妤花2年改造媽媽︰成功回春
17:24 2022/01/19
【減齡媽媽】Coffee5旬母多皺紋不扮靚顯老　林芊妤花2年改造媽媽︰成功回春
【現代韋小寶】33歲娶8妻同住 紋身師享齊人之福︰要公平輪流寵愛
10:00 2022/01/19
【現代韋小寶】33歲娶8妻同住 紋身師享齊人之福︰要公平輪流寵愛