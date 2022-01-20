【初步確診】再多逾20宗初步確診多宗暫無源頭　24歲社工助理恆豐酒店Staycation後發病

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷。衞生署及醫院管理局今日（20日）就新冠病毒個案的最新情況舉行簡報會。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增14宗確診個案，以及20餘宗初步確診，當中涉及多宗本地無源頭個案，包括一名24歲社工助理，住長沙灣邨長欣樓，他在葵涌上班，暫未找到感染源頭。他於1月17日不適，1月18日檢測呈陽性，1月15日至16日於恆豐酒店Staycation，1月10日曾到訪東涌東薈城Starbucks。

另一宗初步確診個案涉及一名37歲女子，住荃灣名逸居1座，她在觀塘做售貨員，曾訪荃灣牛奶冰室、新禧茶餐廳、海逸皇宮等食肆，暫未找到感染源頭。

另有一名82歲男子初步確診，住香港仔中心港昌閣，每朝會與太太到龍薈飲茶。而與Little Boss寵物店群組相關、住香港仔嘉隆苑嘉昇閣的73歲男子（＃13073）亦曾到龍薈午餐，2人同帶有L452R變種病毒，或為相關個案。現食肆暫時停業，當局呼籲近期曾光顧食客盡快進行檢測。

此外，今日亦新增多宗與確診個案相關的初步確診個案，包括居明華大廈女按摩師（＃12960）家人；居美孚新邨三期的幼稚園老師（＃13072）家人；東涌映灣園確診者家人；佛教筏可紀念中學一名與確診者同班的14歲女學生；一名於1月11日曾到Little Boss買倉鼠的30歲女子，她於檢疫中心初步確診；以及一名曾在1月4日到旺角I Love Rabbit購物的初步確診者。詳情即看：【下一頁】

【第五波疫情】今日新增14宗確診10宗涉本地個案 凱滙17歲男生非涉寵物店群組。詳情即看：【下一頁】



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記者：黃穎津