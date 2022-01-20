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【新冠肺炎】醫管局今日接獲27宗呈報個案　340名確診病人留醫情況穩定

社會 16:48 2022/01/20

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醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業。（梁偉榮攝）

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（20日）下午出席疫情記者會，交代本港疫情最新情況。

李立業表示，截至早上9時，過去24小時，接獲27宗呈報個案，新增19名病人已出院，現時共有340名確診病人於北大嶼山醫院香港感染控制中心及醫管局傳染病中心等留醫，全部情況穩定。

另外，醫管局基於目前疫情的最新情況，會繼續暫停特別探訪安排，但會因應病人情況容許恩恤探訪，如已預先安排，探訪者需要完成接種2劑新冠疫苗不少於14日，同時要提供48小時內病毒陰性檢測證明，或24小時內抗原快速測試陰性結果證明。如果探訪危殆或臨終病人的情況，訪客未能預先進行檢測，亦同樣需要在探訪後即時進行抗原快速測試，並提供相關證明。

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