【酒店群組】地利亞修女紀念學校再多1名學生確診 與早前確診學生不同年級
社會 16:42 2022/01/20
本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（20日）下午出席疫情記者會，交代本港疫情最新情況。由43歲巴裔婦（#13045）引發的酒店群組傳染力驚人，已有多人中招，昨日更新增逾4名中學生初步確診（詳情即看【下一頁】）。
酒店群組有6人確診
- 58歲女士（#13093），為地利亞修女紀念學校（百老匯）2E班老師
- 12歲男生（#13101），就讀地利亞修女學校（百老匯）1O班，居深水埗富昌邨富悅樓
- 14歲中三學生（#13091），為（#13079）確診患者，居東涌映灣園1座的家人，就讀香港管理業協會李國寶中學
- 11歲男學生（#13097），住映灣園第7座，就讀大嶼山國際學校
- 14歲男學生（#13098），住映灣園第7座，就讀佛教筏可紀念中學
- 16歲男學生（#13099），住映灣園第7座，就讀佛教筏可紀念中學
酒店群組有多人初步陽性
- 佛教筏可紀念中學一名14歲女生初步陽性
- 東涌映灣園確診個案的家人陸續確診
另外，26歲幼稚園女老師（#13072）與巴裔婦（#13045）病毒基因分析一樣，疑地鐵出口遇巴裔婦兩兒子染疫（詳情即看【下一頁】）。
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記者：李榮忠