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【過渡性房屋】元朗同心村1,800個單位下周一接受申請　月租最低2370元

社會 15:26 2022/01/20

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位於元朗東頭的「同心村」過渡性房屋項目料於今年6月入伙。（聖公會提供圖片）

新鴻基地產早前以港幣1元租出元朗東頭地皮予聖公會，以興建過渡性房屋「同心村」。同心村將於下周一（24日）起接受申請，提供1,800個單位。

聖公會今日（24日）宣布，位於元朗東頭的「同心村」過渡性房屋項目，將於下周一（24日）至2月23日（星期三）接受申請，申請費用全免。

同心邨圖片：

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輪候公屋不少於3年、有迫切住屋需要的單身人士或家庭均符合申請資格。福利協會預計於3月初面見申請人，並將於3月26日公布抽籤配屋結果，成功獲編配單位的住戶料可於今年6月開始入伙。

同心村共8座4層高住宅，提供1,800個單位，包括1人、2人、3人、4至5人及無障礙單位，當中逾半為2人及3人單位。

各類單位平面圖一覽：

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單位面積由130平方呎至324平方呎不等，月租介乎2,370元至4,950元。

倘若住戶在其租約期滿後，有特別原因或困難，聖公會福利協會將盡可能讓他們居住至獲得第一次的編配公屋。整個項目預計營運至2028年，租住年期料可惠及約5,000個家庭。

「同心村」與西鐵元朗站步距約10分鐘，屋村旁設有 小巴站及巴士站，方便居民往返元朗市中心、港九新界及離島區。

單位詳情：

戶型 內部樓面面積（呎） 月租（元） 單位數目（個）
1 人單位 130 2,370 529
2 人單位 153 2,850 662
3 人單位 182 3,430 529
4 至 5 人單位 324 4,950 76
無障礙單位(2 至 3 人) 316 2,850 至 3,390 4

資料來源：香港聖公會

香港聖公會福利協會總幹事李正儀指，希望項目改善住戶的住屋環境同時，能凝聚住戶，助他們建構互助網絡。

新鴻基地產執行董事郭基煇表示，感謝各方支持和合作，期待同心村能幫助基層家庭解決短期的居住需求。

同心村面積約23萬平方呎，土地由新鴻基地產以名義租金一元借出、為期至少8年，由聖公會福利協會負責興建及營運，港府提供建造經費。

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責任編輯：陳梓蔚

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