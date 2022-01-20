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莫文蔚推新歌慶祝入行29周年　師妹黃妍請櫻寫歌獲偶像賞識

娛樂 15:32 2022/01/20

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莫文蔚完成了很多夢想。

1月19日是莫文蔚（Karen）出道29週年的大日子，她特地推出新歌《原來…甚麼都有可能》MV，與樂迷分享喜悅，同時亦分享了對於音樂事業的願景。

《原來…甚麼都有可能》的誕生，全因Karen對於出道第一首主打歌《原來…沒可能》的名字念念不忘。當年Karen還是新人，沒想到唱片公司為她選擇了一首歌名看似不好兆頭的歌曲作為出道單曲，還好Karen一直努力不放棄，證明只要付出努力，一切都會有可能的。

《原來…甚麼都有可能》的誕生也十分神奇，去年回港後認識了師妹黄妍（Cath），Cath表示想為她寫歌，收到demo的Karen發現她正在創作的一段旋律竟不謀而合！於是忽發奇想，向製作人提議將二人創作的旋律交疊成為副歌，作詞人陳振宜為兩段旋律分別填上歌詞，令這首音樂作品變得更別樹一格。

巡唱後跟老公歐遊。

在今次MV裡，特別收錄了去年《絕色莫文蔚世界巡迴演唱會香港站》的精彩場面，當時因爲疫情，這一場尾站差點沒辦法如期舉辦，最終克服各種困難下，再次證明「原來…甚麽都有可能」！

在企劃MV時，Karen已經希望加入香港站的畫面，讓樂迷一同回味她最後一次舉行大型巡迴演唱會的片段。

MV還特別加入一張在Karen兒時的剪報，原來她在三歲時就已經立志成為一位電影明星！Karen的演出向來高質，演唱會片段印證了昔日的美少女，已搖身一變成為一代歌后，絕對甚麼都有可能！

MV加入童年照。

回望過去29年，Karen慶幸自己不停發夢：「由出道至今，我一直為自己訂下不同目標，然後勇往直前，結果完成好多發夢都冇諗過事情！所以我一直堅信，只要有恆心有夢想去追夢，立定決心就一定可以做得到。展望將來，我仍有好多夢想現，希望可以透過音樂，繼續完成更多不可能任務，回饋樂迷、回饋社會。」

最新影片：陳秀珠訪問


 
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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