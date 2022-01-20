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【追討貸款】 華懋慈善基金被追1.6億貸款案續　財務總監指從無替基金籌錢

社會 15:33 2022/01/20

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陳鑑波今於高等法院作供。（林育慧攝）

華懋慈善基金早年就已故華懋集團主席龔如心遺產與商人陳振聰展開訴訟，期間被指曾借貸4,250萬，連本帶利被入禀追討1.6億，案件今（20日）於高等法院續審。華懋集團財務總監陳鑑波供稱，替基金籌錢並非其工作範圍，主要由龔仁心處理借貸及捐款事宜。陳供稱，若龔仁心將借貸說成捐款後由他入帳，陳表示亦沒有渠道核實。
 
原告林義雄，答辯人華懋慈善基金有限公司。

華懋集團財務總監陳鑑波今作供稱，於2017年已辭任華懋慈善基金董事一職。陳確認，基金與陳振聰展開遺產訴訟期間，由遺產執行人管理遺產，基金已沒有收入，而華懋集團亦不再向基金注資。至2008年底，基金已消耗5,000萬，為準備與陳振聰即將展開40天的訴訟，基金急需款項。

陳同意原告一方指，籌錢並非其工作範圍，龔仁心會代表基金借貸及處理捐款，並會告知他細節。

原告一方指出，陳獲龔仁心告知涉案的9筆款項屬捐款，陳除可向龔仁心查詢外，便沒有再核實過，陳同意沒有渠道核實。

原告一方續指，若龔仁心將貸款說成捐款的話，該筆入帳便屬錯誤。陳供稱，「如果龔醫生講大話，就係」。原告一方指若帳目錯誤，或涉造假帳及被調查，陳不同意造假帳說法。

原告一方澄清並非指控陳，只是帳目錯誤「好麻煩，可大可少」，因此陳認為事不關己，曾一度不想作供。陳不同意說法，只因已請辭及有工作在身而已。

原告指截至2012年的基金財務報表，借貸欄顯示為2,700萬，陳指具書面協議說法不盡不實。陳供稱，有關貸款均有書面合約，財務報表不會顯示出來。陳指辭任後，已將所有書面協議交予龔仁心。

陳又指，從沒有替基金籌錢，亦不是是其工作範圍。陳續供稱，並沒有代表基金作口頭借貸，至於口頭協議借貸有否存入基金，陳供稱則無從稽考。

雙手舉證完畢，案件押後至下周四（27日）作結案陳詞。

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記者：林育慧

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