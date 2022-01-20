【補牙物質】港大牙醫學院發現青口助提升補牙物黏合度　可提升耐用度及補牙效果

▲ 青口在濕潤的環境中能牢牢黏著石塊等依附物，抵擋海浪衝擊不被冲走。(港大提供)

青口是常見海鮮美食，原來亦可以仍成為補牙物料。香港大學牙醫學院、武漢大學和北京大學深圳醫院的共同研究發現，青口分泌的具黏性蛋白質中的一種複合物，能加强補牙黏合劑的黏合度，讓補牙物料能持久穩定地黏合於牙齒象牙質表面，有效提升物料耐用度及補牙效果，為補牙技術帶來突破。

補牙療程常用於修補蛀牙、處理牙齒斷裂等口腔問題。牙醫一般先去除蛀壞的牙體組織，然後利用黏接劑，把樹脂複合材料等與牙齒顏色相近的填補物料，接合至牙齒的象牙質表面作修補。補牙物料與象牙質表面會形成微機械鎖結構，達至穩固的黏合效果。然而，由於口腔內長期濕潤的環境，加上咀嚼時撞擊等因素，傳統的牙科黏接劑日久效能可能降低，致補牙物料脫落或出現微滲漏、再蛀牙的情況，因而需要更換補牙物料等跟進治療。

研究團隊發現，青口在濕潤環境中的特强黏力，源自其黏性蛋白質中的多巴（Dopa）成分，啟發團隊從中成功提取出仿生單體「多巴胺甲基丙烯酰胺」（DMA）。團隊將不同濃度的DMA作為新成份，加進黏接劑內以接合樹脂填補物料與象牙質，再以國際標準的攝氏5度和55度冷熱循環老化法，模擬牙齒在日常生活中反復遇上冷熱溫差環境，補牙物料有機會出現納/微米級裂縫和裂紋的情況，測試黏接劑的穩定性和耐用度。團隊利用硝酸銀測試結合界面的納米滲漏狀態，觀察銀粒子在裂縫和裂紋空隙沿着黏合面滲透和沉積的情況，以評估黏合面的注水和破壞幅度。

結果顯示，沒有加入DMA的傳統黏接劑對照組經老化測試，銀粒沿樹脂與象牙質接合面擴散，並滲入到象牙質小管内（納米滲漏沉積由36.57%增加至50.41%）。所有DMA組別都沒有明顯的變化（納米滲漏沉積保持在20%左右）。團隊從而推斷DMA能加強補牙物料與象牙質間的黏合強度及持久度，相信能延長補牙物料的壽命。

領導研究的港大牙醫學院兒童齒科臨床教授姚嘉榕解釋，青口在濕潤的生長環境、海水多變的溫度及酸鹼度，以及種種撞擊下維持黏合度，都跟人類口腔環境類似，以青口作爲研究對象，有助理解如何運用這個特質，解決補牙物料不夠耐用的問題。

港大牙科物質學副教授徐傑漢指出，研究結果顯示，DMA有效維持樹脂黏接強度和界面穩定性，抑制蛋白酶活性，細胞毒性亦跟通用樹脂單體近似，相信未來有商品化的可能。研究結果已於學術期刊《Materials Today Bio》刊登。

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責任編輯：蘇文軒