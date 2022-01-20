【王力宏離婚】王力宏買網軍攻擊前妻自曝其醜　利嘉敏：智慧不高者宜收斂

▲ 王力宏與李靚蕾的公關手段高下立見。（微博圖片）

危機管理定律（其實也是常識）：若自己有錯，危機平息後，應保持低調，少出聲為妙，假以時日，待公眾輿論淡化後，再慢慢視情況決定如何修復形象。看來王力宏及其團隊，不但沒有公關意識，連common sense都無。

王力宏離婚事件，隨着男方道歉本已告一段落。惟上周無端在微博出現大量罵李靚蕾的網民，是從人格方面攻擊，令人疑竇：一、突然將一個話題撩起；二、大量「戶口」湧現；三、全部同一風向、口徑；四、對某一個人作人身攻擊；五、罵完一輪忽然齊齊消失。種種迹象，疑是背後有人發動水軍「做嘢」。

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上周，又有相片在微博上載和瘋傳：王力宏帶着氣球和玩具，連同三男（根據李靚蕾之後發文，有一男是未經她之前同意的，而且是意圖隱藏起來的男人）到前妻家門口說想看小孩卻遭拒絕，於是和友人離去；而上載的相片，就是他門外留下送給孩子的氣球和玩具。從公關角度看，意圖用這幼稚的手法帶動風向和替自己洗底，是很低的手法，公關和做人同樣道理，立心不良必自食其果。

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果然，相片上載微博後，出現一輪罵李靚蕾狠心的言論。李亦發文踢爆：一、王對她說跟兩位工作人員（其實是三位）帶了很多禮物，然後用氣球遮擋門口的電鈴監控鏡頭；二、叫李先拔掉監視器，然後讓他們進去；三、再次強調除了兩位工作人員外，真的沒有別人（但後面還躲了另一位男士）。李在微博還上載了部分王力宏長期購買網軍的收據，寫了一句「一輩子還很長，我要的就只是你能當個行為正常的前夫和孩子的爸爸」，道行高下立見。

細看各樣水軍服務，王連上載自己打疫苗的照片，都安排水軍四萬個點讚和四百條評論，如今統統被揚了出來。若非動作多多，就不會有如此不堪的結果。

故事教訓：自己做錯兼智慧不高者，宜收斂低調，別多多動作自曝其醜。

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