【抗疫經濟】麥當勞向符合資格員工派千元「抗疫利是」　餐廳經理級員工提早加薪

▲ 麥當勞向每名員工派千元「抗疫利是」，餐廳經理級員工提早加薪。

麥當勞宣布在農曆年前向接近一萬名員工每人派發港幣1,000元抗疫利是，以感謝在疫情其間全港超過245間麥當勞餐廳的前線及後勤員工，緊守崗位每天服務逾百萬名顧客。

香港麥當勞行政總裁黎韋詩表示，感謝員工在過去兩年疫情中努力不懈為顧客帶來一個安全的用餐環境，同時亦積極推廣數碼轉型，她指現時麥當勞App已有逾300萬名註冊用戶，去年為全港下載量榜首的餐飲業App；而麥炸雞的推出亦大受歡迎，因此今年特別向每名連續性合約員工派發一千元抗疫利是歡度新年。她期望可以：

希望與同事繼續努力抗疫，並為顧客帶來「安心」、「開心」及「關心」與更窩心的用餐經驗。為大家注入滿滿正能量，傳遞祝福，分享快樂。

另外，麥當勞餐廳的經理組別員工提早加薪，由過往在四月提前至一月加薪；同時，前線時薪員工的薪金亦會因應工作表現及市場環境調整。麥當勞指，希望獎勵員工，建立正面的職場文化。

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責任編輯：李榮忠