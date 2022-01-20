  • 19°C
香港時間 : 2022121日 (週五) 13:58
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : IT狗 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【抗疫經濟】麥當勞向符合資格員工派千元「抗疫利是」　餐廳經理級員工提早加薪

社會 15:53 2022/01/20

分享：

熱門 IT狗 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

麥當勞向每名員工派千元「抗疫利是」，餐廳經理級員工提早加薪。

麥當勞宣布在農曆年前向接近一萬名員工每人派發港幣1,000元抗疫利是，以感謝在疫情其間全港超過245間麥當勞餐廳的前線及後勤員工，緊守崗位每天服務逾百萬名顧客。

香港麥當勞行政總裁黎韋詩表示，感謝員工在過去兩年疫情中努力不懈為顧客帶來一個安全的用餐環境，同時亦積極推廣數碼轉型，她指現時麥當勞App已有逾300萬名註冊用戶，去年為全港下載量榜首的餐飲業App；而麥炸雞的推出亦大受歡迎，因此今年特別向每名連續性合約員工派發一千元抗疫利是歡度新年。她期望可以：

希望與同事繼續努力抗疫，並為顧客帶來「安心」、「開心」及「關心」與更窩心的用餐經驗。為大家注入滿滿正能量，傳遞祝福，分享快樂。

另外，麥當勞餐廳的經理組別員工提早加薪，由過往在四月提前至一月加薪；同時，前線時薪員工的薪金亦會因應工作表現及市場環境調整。麥當勞指，希望獎勵員工，建立正面的職場文化。

【TOPick診症室】接種科興疫苗年齡降至5歲 藥劑師崔俊明籲3類兒童不宜打針

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠

相關文章

【賽馬日】馬會公布未來４場賽事閉門作賽　初三賀歲賽指定人士才可入場
13:48 2022/01/20
【賽馬日】馬會公布未來４場賽事閉門作賽　初三賀歲賽指定人士才可入場
【倉鼠感染】袁國勇指增建檢疫設施需時亦理解決定難明　對飼主失去寵物深表同情
14:34 2022/01/20
【倉鼠感染】袁國勇指增建檢疫設施需時亦理解決定難明　對飼主失去寵物深表同情
【新冠肺炎】葵涌邨逸葵樓7個住戶確診包括一人前往深圳　衞生署將到場調查
16:37 2022/01/20
【新冠肺炎】葵涌邨逸葵樓7個住戶確診包括一人前往深圳　衞生署將到場調查

你可能感興趣

【賽馬日】馬會公布未來４場賽事閉門作賽　初三賀歲賽指定人士才可入場
13:48 2022/01/20
【賽馬日】馬會公布未來４場賽事閉門作賽　初三賀歲賽指定人士才可入場
【倉鼠感染】袁國勇指增建檢疫設施需時亦理解決定難明　對飼主失去寵物深表同情
14:34 2022/01/20
【倉鼠感染】袁國勇指增建檢疫設施需時亦理解決定難明　對飼主失去寵物深表同情
【新冠肺炎】葵涌邨逸葵樓7個住戶確診包括一人前往深圳　衞生署將到場調查
16:37 2022/01/20
【新冠肺炎】葵涌邨逸葵樓7個住戶確診包括一人前往深圳　衞生署將到場調查
疫情 麥當勞 香港 服務 餐廳 正能量

最高瀏覽

【強制檢測】39個處所納強制檢測　涉觀塘APM美食廣場及多條巴士線（附名單）
09:21 2022/01/20
【強制檢測】39個處所納強制檢測　涉觀塘APM美食廣場及多條巴士線（附名單）
【生命鬥士】4歲童Sheldon癌擴散手腕脊椎再生腫瘤　西班牙無治療方法須盡快返港
12:00 2022/01/20
【生命鬥士】4歲童Sheldon癌擴散手腕脊椎再生腫瘤　西班牙無治療方法須盡快返港
【中學停課】消息：教育局研究中學下周一停面授課堂　中六則可彈性處理
10:47 2022/01/20
【中學停課】消息：教育局研究中學下周一停面授課堂　中六則可彈性處理