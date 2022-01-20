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【演員‧門】姜皓文曾因無工開借錢度日　《翠絲》失落影帝坦言感失望

娛樂 16:16 2022/01/20

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姜皓文稱如沒有太太如斷了四肢。

ViuTV節目《演員 • 門》由游學修、吳肇軒、凌文龍及陳湛文擔任主持，輪流與不同演員嘉賓互動。明晚（21日）播出第15集將邀請姜皓文任嘉賓，與4位主持分享演藝生涯中的起伏。

姜皓文曾經因為電視台沒有工作，也沒有電影可以拍，需要借錢度日。後來與廚師朋友鑽研廚藝，開始經營私房菜餐廳，但他從來沒有放棄過演戲，一有通告就會放下餐廳的工作去演戲。

接受4位年青演員訪問。

被問到甚麼原因讓他堅持，姜皓文表示演戲讓他學會很多知識，妻子殷寧及許多朋友都是透過演戲認識的。姜皓文更表示生活中如果沒有妻子就如斷了四肢，沒有動力去學習新事物。 
 
2018年，姜皓文在電影《翠絲》中破格飾演一位變性人。為了更了解變性人的心理，他曾與變性人對話、尋找相關資料，甚至戴上假髮到茶餐廳，觀察身邊人對他的反應。

姜皓文一直堅持演戲。

姜皓文視《翠絲》為一個特別的印記，更是一個難得的發揮機會。當《翠絲》獲提名卻沒有得獎時，姜皓文承認當時感到失望，曾打電話給朋友及工作人員問意見。姜皓文感激朋友給了很多演技上的意見，讓他更了解自己的優點和缺點，以及觀眾對他的看法，好讓自己在下一部作品中進步。 

最新影片：陳秀珠訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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