【新冠肺炎】《全美超模新秀大賽》評判染疫離世　過重併發心肌梗塞終年73歲

▲ 時裝編輯Andre Leon Talley因新冠肺炎離世，終年73歲。

曾在美國知名模特兒選秀節目《全美超模新秀大賽》（America's Next Top Model）多次擔任評判的時裝編輯Andre Leon Talley，在當地時間1月18日於紐約一間醫院因新冠肺炎離世，終年73歲。

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Andre Leon Talley的好友接受傳媒訪問時證實他的死訊，並透露他是因感染新冠肺炎併發心肌梗塞，而之所以會出現併發症的最大原因，是與他的體重過高有關。

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生於1948年的Andre Leon Talley是首位黑人時尚編輯，年少時受《VOGUE》雜誌影響，而對潮流時尚產生濃厚興趣。經過在《W》、《The New York Times》等工作歷練，他得以加入《VOGUE》擔任總編輯一職，工作近30年，並受到有「時尚界女魔頭」之稱的Anna Wintour器重。

Andre Leon Talley亦有為美國模特兒選秀節目《全美超模新秀大賽》多次擔任評判，與主持Tyra Banks有不少互動交流。

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Andre Leon Talley在時尚界佔一席位，荷里活過去曾拍攝一部以他生平為主的電影《時尚教父的福音》（The Gospel According to André），而荷里活電影《穿PRADA的惡魔》中史丹利杜斯（Stanley Tucci）飾演的藝術總監一角，據說就是以Andre Leon Talley為原型人物。他的死訊傳出後，不少時尚界名人紛紛致以哀悼。

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責任編輯：羅嘉欣