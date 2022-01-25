青少年接種新冠疫苗常見副作用　一文睇晒處理方法及注意事項

政府近日進一步擴大新冠疫苗接種計劃，當中包括為12至17歲青少年接種第二劑復必泰疫苗，惟不少家長擔心子女接種疫苗後的副作用，正考慮是否讓子女接種疫苗。究竟青少年接種新冠疫苗有甚麼需要注意？出現副作用時又該如何處理？



青少年副作用輕微及短暫



事實上，青少年接種疫苗的常見副作用與成人相若，例如針口痛、疲倦、頭痛、發燒等，但出現部分副作用的機會可能較成年人多。而第二針通常出現副作用的比例會較第一針高，但整體反應都屬輕微及短暫。由於疫苗啟動了人體的免疫系統，令身體作出免疫反應，因此引起副作用是很正常的，當然，實際副作用因人而異，差別亦可以很大。

適當自我護理 避免劇烈運動



一般而言，新冠疫苗常見的副作用通常輕微而且是暫時的，接種者作出適當的自我護理便可，包括休息、飲水、冷敷、按摩等，因此家長毋須過分擔心。有些專家建議市民接種疫苗後可以請假休息一兩天，家長亦可督促子女多在家休息、多喝水，與此同時，青少年在接種疫苗後一星期內應避免劇烈運動，例如跑步、踩單車、跳繩等。



如發現子女有發燒症狀，可提醒他們用冰墊敷額頭，或沖暖水涼，但要避免沖凍水涼，因會令血管收縮，導致血壓上升。另外，如子女需服藥止痛，根據世界衛生組織，可以服用撲熱息痛（Paracetamol），以紓緩因疫苗引起的發燒、頭痛及肌肉痛等，家長可為此提早準備，但切記不要在打針前預先服用藥物預防，應待副作用出現後有需要時才選擇服用。撲熱息痛溫和，不會刺激胃部；如選用非類固醇消炎止痛藥，需留意其較多的副作用，因此服用前建議先諮詢醫生意見。選購止痛藥時，記得須根據盒上指示使用，於使用前詳閱產品標籤說明；如有肝腎病問題或酗酒人士，服用撲熱息痛前應先諮詢醫生或社區藥劑師的意見。

提提各位家長，若子女在接種24小時後注射部位的發紅或觸痛增加、或副作用似乎不會在幾天內消失、或副作用令你擔心，又或遇罕見副作用，就應盡快帶子女求醫，並向醫生出示接種疫苗記錄卡（如有）。



參考資料：

1. 香港政府2019冠狀病毒病疫苗接種計劃資訊

www.covidvaccine.gov.hk/zh-HK/（14 Jan 2022）

2. 衞生署衞生防護中心手冊「如果接種新冠疫苗後懷疑有副作用，該怎麼辦?」

www.chp.gov.hk/files/pdf/dh_covid19_vaccine_side_effect_a4_poster.pdf（14 Jan 2022）

3. 世衛組織就2019冠狀病毒病（COVID-19）對公眾的建議：接種疫苗

www.who.int/zh/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines/advice（15 Nov 2021 version）

4. 復必泰接種須知: https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/COVID19VaccinationFactSheet_Comirnaty_CHI.pdf, 24 Dec 2021版本.



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