【爆谷一周】谷德昭《納米無明火》獲好評　原班人馬做《Late Show》邀吳君如Edan打頭陣

▲ 谷德昭主持《納米無明火》獲一致好評，原班人馬開新節目《爆谷一周》：「捧吓場啦大佬！」

谷德昭去年主持ViuTV節目《納米無明火》獲好評，非常欣常節目製作團隊的谷德昭，一直表示希望可原班人馬再次推出新節目。近日有好消息傳出，原班人馬的新訪談節目《爆谷一周》即將於本周六（1月22日）在ViuTV播出，首集更邀請賀歲片《闔家辣》的主角吳君如及MIRROR成員Edan（呂爵安）任嘉賓。

其實谷德昭去年獲邀主持ViuTV節目《納米無明火》，其主持風格及言行被觀眾大讚貼地，不少網民詢問節目何時會推出Part2。雖然他常大讚節目的製作團隊，不過他卻不想短時間內做相同事情，所以未有趁機乘勝追擊加碼「添食」。

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谷德昭主持新節目

直到近日有好消息傳出，谷德昭與同一班底推出節目《爆谷一周》，第一集將於本周六晚8時半於ViuTV播出，首集的嘉賓邀請到《闔家辣》的兩位主演吳君如及Edan，以及該片導演Coba任嘉賓。

谷德昭在社交網站上載眾人合照，並寫道：「參與《納米無明火》最大的得著是認識了很夾得來的製作團隊，之後我們一直在傾，接著應該搞一個怎樣的節目。跟一些觀眾朋友談過，他們喜歡《納米》的點有幾個：貼地、好心地、有娛樂性、幫到人…」

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與團隊不斷度橋

谷德昭又表示，自己一直很希望能夠主持一個像美國《Late Show》的節目，跟圈中朋友聊天宣傳：「要做呢種節目，需要一個大方嘅電視台，呢點ViuTV做得到。」

不過，他又提到如果每日一集，工作量將會激增，所以決定暫時每周推出一集，每集一小時

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谷德昭稱：「我同團隊基本上時時刻刻都喺度傾，點樣可以將貼地、好心地、有娛樂性、幫到人嘅精神延續落去，節目內容如無意外無耐就會有啲增刪，會諗啲唔同環節轉吓，喺你未悶、我未悶嘅時候又轉吓咁啦，歡迎大家睇定啲之後踴躍提供意見，搞到個節目好似人人有份咁。」

非常貼地的他呼籲網民本周六要捧場：「好耐冇得喺戲院一路食爆谷一路睇戲，今個禮拜六晚橫掂冇街去，不如買定包爆谷番屋企叮吓，食住爆谷睇《爆谷一周》。捧吓場啦大佬！唔該晒……」

然而最後他又提到：「其實幾點做都冇所謂大家都係用app睇。」

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