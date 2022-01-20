【維繫家庭】疫下人夫焗聽妻發牢騷母24小時湊仔　鄧藹霖︰宜提升對家人的容忍度

▲ 過去兩年疫情期間，普遍人的基本容忍度都降低了，引致情緒較容易失控。

在倫敦任職精神科醫生的朋友跟我說，於過去兩年疫情期間，依據他接觸病人的經驗而言，普遍人的基本容忍度都降低了，引致情緒較容易失控。

他認為這現象跟城市人長期處於Lockdown狀態有直接關係，我絕對相信這該是全球性現象吧！

其實不難推斷，丈夫長關在家裏，連到酒吧歡樂時段跟友人吹水消消氣的，權利也會被剝奪，惟有困在有限的空間裏焗聽太太的吆喝和子女的哭鬧，人都癲了。

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雙職太太更不好受，疫情期間託兒所時開時關，年幼子女被迫由朝到晚熬在家裏，偏偏就於媽媽在開Zoom會議時，孩子竟闖進房間來哭鬧。丈夫究竟躲到哪兒？不是說好要輪流看管孩子的嗎？媽媽火上心頭難自控呀！

倫敦跟天下間的擠迫城市不無兩樣，都是寸金尺土房價昂貴的，不是人人都有福氣住寬裕的花園洋房，不少家庭更是居於地方狹小的斗室裏，Lockdown期間形同困獸鬥，人都癲。

吵架、爭執、發脾氣、出手打、家暴等，難道要任由負面情緒來襲？要對抗世紀疫症，原來首要關鍵是要竭力安定神緒，特別要提升對家人的容忍度，不要輕易發脾氣。須知道這是一場長期抗爭，不能抗疫未成就輸了家庭呀！

即使出外團年晚飯吃不成、又未能逛花市轉個靚運，但能夠一家整齊相依，這年頭已夠萬幸了。

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全文刊於《經濟日報》，原題為〈容忍度〉

撰文︰鄧藹霖