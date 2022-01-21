【治療失誤】男子杜牙根後神經痛求醫2年　轉牙醫後揭口腔遺留一物所致

▲ 一名男子杜牙根後神經痛求醫2年，轉向另一位牙醫求診後發現，口腔遺留一物引致痛楚。

正所謂「牙痛慘過大病」，台灣一名網民表示，兩年前杜牙根後，持續神經痛，令他2年來不斷為此求診。直到最近，他轉向另一位牙醫求診，方才發現口腔內遺留一件物品，導致痛楚持續。

最新影片推介：

杜牙根後神經痛 牙醫冷處理

事主在facebook群組「爆怨公社」發文指，幾年來有甚麼牙科問題，也向宜蘭一個牙醫求診，因一直沒出甚麼問題，故一直找對方診症。兩年前，他因為某顆牙齒出問題，在該處接受根管治療（杜牙根手術），並要安裝牙套。惟杜牙根後，他偶爾會感到神經痛，向該牙醫查詢時，對方總說再觀察看看，而牙醫的助理更說：「牙齒會有些細小神經感到不舒服是正常的。」

如是者，情況持續2年，他稱「幾乎每個禮拜去報到一次已經是常態」，當時牙根位置腫脹含膿。後來，沒處理神經痛的問題，牙醫就為他安裝牙套，但因為那顆出問題的牙齒，牙套多番拆下再安裝，已重新治療兩三次了。為何不轉看其他牙醫？他說都是錢的問題：「因為已經花了錢，如果重新去別家看，還要再花幾萬塊重新做牙套。」

▲ 轉向另一位牙醫求診後發現，有探針斷裂留在口腔，疑因此引發神經痛。（相片：facebook群組「爆怨公社」）

轉新牙醫後揭真相 疑探針斷裂留在口腔

直至最近，他在網上看到一間評價為5星的牙科診所，換看另一位牙醫後，才見轉機。但更重要是，他發現了持續神經痛的原因。他說：

經過幾個禮拜的處理總算發現原因，就是牙齒裡面掉了一根疑似根管探針的東西斷在了裡面。直到新醫生把它拿出來，才清理被探針擋到的地方，（發現）裡面還有神經沒清乾淨。畢竟會感到不舒服的地方，醫生在幫自己治療的時候感覺得出來。

向新牙醫求診後，他感慨表示：「總算是在新醫生的處理下，清理到了長久以來不舒服的部位。」得知是杜牙根的探針作祟後，他怒斥：

只能說，去你xx，浪費了我的一堆時間跟金錢。

帖文一出，引來迴響，有網友也表示遇過類似的經歷，另有人認為找到一位合適的牙醫重要。事主回覆網友時，坦承自己固執，到後來發現這位牙醫評價差，才決定轉換，結果多花了時間去治療。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載︰https：//bit.ly/34FTtW9

責任編輯︰羅嘉欣