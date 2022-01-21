【基層家庭】蝸居百呎劏房每晚被木蝨咬 單親媽獨力湊3子獲暖心社工協助抛棄死念

▲ 港媽Ｍay獨力照顧三子。

基層家庭生活不容易，育有三幼子的單親媽May（化名），3年前與丈夫分開後，獨力肩負照顧兒子的責任。一家四口曾居住在百多呎劏房，每晚「打地舖」進睡。她坦言初時感到徬徨無助，甚至有輕生念頭，所幸得到社工幫助，走出困局。

獨力照顧三子曾萌死念

May一對雙胞胎兒子現年5歲、讀K3，小兒子則3歲、讀K1，同在荃灣一所幼稚園上學。憶起3年前丈夫離家出走，家中頓失經濟支柱，May不禁泛淚，指獨力照顧3幼子非常辛苦：

那時很不開心，一個人湊三個，又沒有經濟能力，不知怎算。真的有想過做傻事......

當時一家四口居住在「一劏六」的單位內，房間面積只有百多呎，環境髒亂。May起初與3名兒子睡在木板床上，每晚都被木蝨咬，後來索性把床扔棄，改為「打地舖」，「夏天好辛苦，又焗又熱，衛生又差，好想搬走」。生活雖不易，但在蝸居中也有溫馨時刻，

細仔懂得關心我，經常叫我不要那麼辛苦，要小心一點，令我覺得好溫暖。

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獲駐校社工幫助

令May感到窩心的，還有幼稚園老師及社工，「老師對小朋友甚為照顧，亦不時關心我，令我有家的感覺」。疫情期間幼稚園幾度停課，駐校社工Darren協助學校定期派功課，從而認識May一家。他指校內「孖仔」不多，因此對他們特別有印象，而且身為客家人，知道May與三子懂得客家話，感覺份外親切。

Darren是美差會潮浸服務聯會註冊社工，一星期駐校一天，會進班房與學生一起上課，藉以認識及觀察小朋友。他指初時常在三兄弟手腳上看見瘀痕，擔心小朋友遭受家暴，與老師商討後，一同前往May家中探訪，才知道是一場誤會：

他們家環境真的很狹窄，想活動空間闊一點的話，便上天台玩。可是天台常有碎石，小朋友玩耍時不慎跌倒，容易造成瘀傷。

他形容單位內龍蛇混雜，甚多人，環境不理想，而且樓宇沒有電梯，一家人需走6層樓梯上落。幸好去年11月May成功「上樓」，公屋環境比劏房大及舒適。May坦言沒有錢裝修房間，但起碼有床位，四母子不用再睡在地上。

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雙胞胎發展遲緩

照顧三子不簡單，May尤其為兒子的學業而感煩惱，「平日我教兒子做功課，但英文我不太懂，K3的英文也很深，自己感到吃力，主要還是依賴老師教」。孖仔本應在來年升小學，但May發現大仔學習出現問題，不太能辨認顏色，寫字無力，說話能力較差，愛用單字表達自己，疑比同齡小朋友發展較慢，萌生讓兒子重讀K3的想法。

Darren同樣觀察到雙胞胎在學習上遇困難，認為他們的程度難以跟上小一的進度。為了盡早讓雙胞胎進行評估、得知小朋友的發展情況，Darren協助May申請基金，在個多月內順利獲資助完成評估。報告指出雙胞胎均有學習遲緩及發展遲緩，言語方面亦滯後。心理學家同樣建議雙胞胎重讀一年K3，期間安排針對小手肌的訓練及言語訓練。

成長路漫長，未來或有其他挑戰，等待May與兒子一同面對。她望着3位小朋友在公園跑跳、嬉笑，眉宇間展露歡顏。問及May最大心願，她不假思索便回答：

希望兒子聽聽話話快高長大，健健康康，這便足夠。

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記者：胡嘉儀