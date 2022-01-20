【投訴成立】商台《在晴朗的一天出發》主持使用反感用語　通訊局指非內容所需發強烈勸諭

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通訊局今日（20日）公布，一宗涉及商台節目的投訴，指節目中有主持人以「支那人樣」形容對東方人面部特徵的定型觀感，當局經審議後，認為使用該詞並非必要，亦並非節目內容所需，主持沒有採取必要謹慎的措施，以避免使用明顯會令聽眾反感的用語等，裁決投訴成立，向商台發出勸諭，敦促它嚴格遵守《電台節目守則》中的相關條文。

投訴個案涉及2020年9月10日上午8時至10時，商台叱咤903商業二台播放的電台節目《在晴朗的一天出發》，節目中一名主持人以「支那人樣」形容對東方人面部特徵的定型觀感，2名公眾人士其後投訴節目中使用令人反感的用語。

通訊局按照既定程序，詳細考慮了投訴個案的細節及商台的陳述，亦考慮了個案的相關資料，認為對一般人來說，使用該詞令人反感；使用該詞並非必要，亦並非節目內容所需，主持沒有採取必要謹慎的措施，以避免使用明顯會令聽眾反感的用語，以及主持在言談間順帶使用該詞，並補充說將外貌定型足以構成歧視，沒有充分證據顯示主持使用該詞時有意基於民族、國籍或種族原因污蔑任何人士或羣體，故決定投訴成立，商台違反了《電台節目守則》第6段的規定。

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責任編輯：余思嵐