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【新春開運王】薛家燕盼再添孫　麥玲玲送贈富貴竹及五代同堂

娛樂 16:56 2022/01/20

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《新春開運王》

去年，麥玲玲贈送了富貴竹給薛家燕，整年都好旺兼順順利利、平平安安，所以今年家燕姐想保持旺氣，於是再請玲玲師傅為她揀靚富貴竹。

早前，家燕姐同玲玲師傅到花墟拍攝《新春開運王》外景時，家燕姐順道買番一打富貴竹看門口，玲玲師傅帶她去幫襯開嘅花店，揀選又長又翠綠嘅富貴竹，玲玲師傅仲教大家揀富貴竹小貼士：「揀富貴竹最緊要睇有冇根，有根先靚，擺成年都可以。」

盆栽擺放有學問
 
當日，早上10時，家燕姐與兩位主持周志康和宋宛穎及麥玲玲師傅嚟到花墟拍外景，玲玲師傅指，不用的花、不同的盆栽、不同的植物，擺在不同的地方，對運勢都各有幫助。

家燕續指：「本來係想玲玲師傅帶我去花店買富貴竹，上年佢送咗啲富貴竹俾我，擺咗成年都好靚，所以今次想玲玲師傅幫我揀，我可擺喺屋企同公司，點知玲玲師傅好客氣，又送富貴竹俾我，我就送咗盆蘭花俾佢，點知臨走時，花店個老闆又送咗一盆蘭花俾我，一盆俾玲玲師傅。」

家燕姐除買富貴竹外，亦買一大串嘅五代同堂，玲玲師傅提醒家燕姐：「五代同堂要擺放高處，可以放喺門邊附近，Mani嗰時買咗，抬一支返屋企就添咗丁……我每次同家燕姐拍嘢都好開心，佢帶咗好多歡樂俾我哋。」

最新影片推介：陳秀珠專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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