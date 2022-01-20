【明星寵物】鍾雨璇因養貓令家庭添歡樂　從照顧毛孩學習做父母

▲ 鍾雪璇帶愛貓一同拍宣傳片。

歌手鍾雨璇（O3）帶同貓貓（白雪雪）到寵物美容中心拍攝宣傳片及接受電視台賀年寵物訪問，O3表示上次拍攝新歌《蛻變》MV時，拍攝團隊大讚白雪雪十分配合好似能聽人指示。但因為白雪雪平常最怕洗澡濕水，每次在家中幫愛貓洗澡都需要全家總動員侍候。

O3大讚白雪雪每次都能帶給拍攝團隊歡樂，令家中充滿生氣，她表示：「拍攝新歌MV時，導演笑說白雪雪是他見過最不怕陌生地方的貓貓，大膽到在拍攝地方周圍巡遊，不會像其他貓咪躲在隱蔽地方。

▲ 愛貓上鏡。

她說：「我覺得白雪雪當每個地方都是自己屋企，記得以前未養白雪雪時，屋企人回到家中通常各自躲在睡房做自己的事，自從有了白雪雪，大家都喜歡在客廳和牠一起玩樂，令屋企充滿了歡樂，有陣時工作不順意，回到家中看見白雪雪，成個人開心晒，不會再諗負面嘢，白雪雪就好似一部發放正能量機器！」

被問及拍攝趣事，O3鍾雨璇笑言：「有一次在家中取景拍攝網片， 導演和演員來到我家門口按門鈴，我開門一刻，白雪雪便立即衝了出門口，我立刻追出去想捉牠回家，情急下沒有帶鎖匙，結果在家門口等待屋企人回家，等了接近一小時，白雪雪好似知道自己做錯了事，一臉楚楚可憐，看見牠這樣可愛，自己都不想責怪，導演都話我寵壞了白雪雪，如果將來有機會成為父母，我一定很容易成為寵壞小朋友的媽媽。」

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