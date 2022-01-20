【消費物價】本港上月消費物價指數升2.4%　料外圍價格壓力或進一步增加

▲ 本港去年12月份整體消費物價上升2.4%。（資料圖片）

政府統計處今日（20日）公布，本港去年12月份整體消費物價上升2.4%，較去年11月份的相應升幅1.8%為高。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在去年12月份基本通脹率為1.4%，亦較去年11月份1.2%為高，主要是由於外出用膳及外賣費用和電力費用升幅擴大所致。

經季節性調整的綜合消費物價指數，截至去年12月止的3個月的平均每月升幅為1.0%，而截至去年11月止的3個月的相應升幅則為0.2%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅均為0.1%。

從細分指數分析，甲類、乙類及丙類消費物價指數在去年12月份的按年升幅分別為3.0%、2.2%及2.0%，而11月份的相應升幅則分別為2.2%、1.7%及1.5%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，甲類、乙類及丙類消費物價指數在12月份的按年升幅分別為1.5%、1.3%及1.4%，11月份的升幅則分別為1.2%、1.1%及1.2%。

當局表示，去年12月份基本消費物價通脹率升至1.4%。外出用膳及外賣費用的按年升幅因去年同期出現第四波本地疫情導致比較基數較低而擴大。能源相關項目價格的升幅進一步加快，個別主要消費物價指數組成項目，例如衣履和交通的價格升幅亦較為顯著。不過，其他主要組成項目承受的價格壓力仍然溫和。去全年合計基本消費物價通脹率平均為0.6%。

展望將來，由於環球通脹高企和物流因疫情而受到干擾，外圍價格壓力或會進一步增加。然而，由於本地新一波疫情對部分與消費相關活動造成影響及本地成本壓力仍然有限，短期內基本通脹應會大致維持受控。

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責任編輯：余思嵐