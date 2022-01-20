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【倉鼠感染】銅鑼灣Little Boss群組再多一人初步確診　涉30歲女上周二曾買倉鼠

社會 16:52 2022/01/20

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本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷。（資料圖片）

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷。衞生署及醫院管理局今日（20日）就新冠病毒個案的最新情況舉行簡報會。今日新增14宗確診個案，當中10宗本地個案；同日錄得20多宗初步確診個案，當中有一名30歲的女士在1月11日曾到銅鑼灣Little Boss買倉鼠。

衞生署全基因分析發現，銅鑼灣Little Boss店員（#13047）的病毒基因與確診女顧客（#13059）及家人有4個排序分別，女顧客（#13059）與其丈夫（#13073）基因排序一樣，漁護署在30多間寵物店取樣，昨日在元朗I LOVE RABBIT倉鼠籠環境樣本呈陽性，加上旺角I LOVE RABBIT初步陽性的顧客，以及確診17歲中六級男學生（#13088）與Little Boss店員（#13047）的基因排序不一樣，代表動物傳人的機會較大。

經理大分析後，發現17歲中六級男學生的基因排序與Little Boss店員（#13047）不同，假設有機會動物傳染人，因此基因排序有機會不同，但該男學生沒有接觸動物或飼養寵物的經歷，署方仍需要查找感染源頭，擔心社區有隱性傳播鏈。衞生署指，I LOVE RABBIT有售買倉鼠但不掌握有售賣甚麼其他的動物。

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記者：陳麗娜

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