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【新冠肺炎】北角學之園女教師與巴裔婦病毒基因分析一樣　疑地鐵出口遇巴裔婦兩兒子染疫

社會 17:02 2022/01/20

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北角學之園女教師與巴裔婦病毒基因分析一樣，疑地鐵出口遇巴裔婦兩兒子染疫。

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（20日）下午出席疫情記者會，交代本港疫情最新情況。由43歲巴裔婦（#13045）引發的酒店群組傳染力驚人，已有多人中招（詳情即看【下一頁】）。

張竹君指，經全基因分析發現早前源頭不明的居美孚新邨26歲幼稚園女老師（#13072），與43歲巴裔婦（#13045）的病毒基因相同，再經行蹤追蹤後發現，26歲幼稚園女老師上班時搭地鐵，而43歲巴裔婦（#13045）的兩名兒子（#13067）、（#13069）同是搭地鐵上學，他們曾在A入口在相近時間出入，相差約9秒。

張竹君表示，他們在1月14日相遇，可能在隧道遇到，屬一上一落，三人均有帶口罩，沒有長時間接觸，出入口亦有鐵欄，惟幼稚園女老師全基因分析與43歲巴裔婦是百分百相同，故懷疑幼稚園教師因此受感染。

【TOPick診症室】接種科興疫苗年齡降至5歲　藥劑師崔俊明籲3類兒童不宜打針

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：李榮忠

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