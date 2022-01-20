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【DIOR加價】DIOR手袋再加價　 LADY DIOR突破4萬Book Tote最平$20,100

休閒消費 18:14 2022/01/20

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熱門 IT狗 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

Dior再次加價，LADY DIOR突破4萬，DIOR TOTE入門版由HKD$20,100起。

剛踏入2022年，名牌手袋已掀起加價潮，DIOR繼上年7月加價後，今年已於1月18日低調進行價格調整，目前香港官網手袋售價亦已更新。人氣袋款如LADY DIOR及DIOR BOOK TOTE系列加價最多，其中細碼LADY DIOR更突破4萬關口，即睇最新價錢！

最新影片推介:

自1月18日後，官網顯示加價手袋款式為經典LADY DIOR、DIOR Book Tote，新出的Micro LADY DIOR化妝袋、LADY DIOR小袋和LADY DIOR手機收納袋。而熱賣款式如30 Montaigne、Bobby Bag及Saddle Bag未被列入是次季節價格調整。

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LADY DIOR系列

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以頂級小羊皮配Cannage籐格紋縫線而製，搭配「D.I.O.R.」金屬吊飾，簡約而富奢華感的LADY DIOR系列絕對是品牌經典標誌之作。當中，細碼LADY DIOR (ABCDIOR) 加價最多，由HKD$37,000加至HKD$41,500，突破4萬。

而近年成不少女士新寵，集銀包、斜孭袋等，多功能的LADY DIOR小袋只加了數百元; 皮革款式加價HKD$400，漆皮材質加價HK$500。而Nano尺寸價格仍維持HK$8,350，未受今次加價影響。

LADY BOOK TOTE系列

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由帆布製成，配上「Oblique」復古花紋的DIOR Book Tote，袋型簡約百搭且尺寸實用，加上提供個人化的名字刺繡訂製服務，既充滿時尚感又獨特，難怪備受明星追棒。是次每款加價金，入門版由HKD$20,100起。

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責任編緝：張懿慧

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