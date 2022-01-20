【危駕判囚】男子趴車頭女司機仍開車被判囚16個月　法官斥駕駛態度完全惡劣

▲ 男子趴車頭女司機仍開車被判囚16個月。

37歲女司機涉駕車與輕型貨車碰撞後，與貨車司機爭執，當貨車司機趴在其私家車車頭下，女司機駕車前行逾百米，撞向巴士後棄車而逃。女司機早前承認危險駕駛等罪，今（20日）於區域法院被判監16個月，罰款1,800元，停牌18個月。法官判刑時指，被告駕駛態度完全惡劣，難以想像當活生生的人趴在車頭前，仍然駕駛是何等心態。

被告韋雅儀（33歲，家庭主婦），早前承認2項危險駕駛罪、1項不小心駕駛罪及1項駕駛未領牌車輛罪。案發於2021年2月4日。

代表律師求情時指，被告並沒有意圖撞向輕型貨車，當時被告以為是輕型貨車往後退時，撞到自己的車輛，遂要求貨車司機賠償。惟對方取出貨車行車紀錄儀證明後，反要求賠償及報警。被告因此感到驚恐，當時只想回家，翌日亦到警署自首。代表律師又指，網上瘋傳的片段令被告受到額外壓力。

法官判刑時指，被告駕駛態度完全惡劣，難以想像當活生生的人趴在車頭前，被告仍然駕駛車輛是何等心態，可幸是事主及巴士內人士亦無受傷。

法官指2項危險駕駛罪應屬不同事件，即使被告受到早前事件影響，之後亦不應如此駕駛。而從被告早前的通話紀錄可見，被告當時語氣平靜。

法官續指，被告的駕駛態度對路面使用者造成危險，法官明白被告事後想回家，但亦應保持良好駕駛態度，就各項控罪判被告共入獄16個月，罰款1,800元，停牌18個月，下令被告須重考車牌，以及賠償8,200元予貨車司機。

案情指，案發當晚8時許，被告在元朗教育路駕駛私家車，從後撞到一輛停泊的輕型貨車，被告與男貨車司機爭執後上車。男司機遂站於被告車前並報警，惟被告向前駛進，令對方趴在車頭上。隨後被告逆線衝越兩組紅燈，行駛125米後始減慢車速及停車，男司機此時方能脫身。

被告隨後再沿元朗公路駛前往上水方向，其間車速約每小時105公里。私家車隨後撞向九巴車尾翻側，巴士司機停車報警，被告則爬出私家車後徒步逃離。

警方經調查發現私家車車牌已屆滿，根據私家車的行車記錄儀、男司機友人等均拍攝到案發經過，其中男司機曾叫被告停車，被告翌日到警署自首。

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記者：梁錦麟