【打擊罪行】港澳警方聯合偵破跨境洗黑錢　拘2男涉用銀行戶口收千萬騙款

▲ 商業罪案調查科偽鈔組D隊高級督察郭健樂。（黃傑偉攝）

警方今日（20日）表示，聯同澳門司警偵破一宗跨境洗黑錢案，拘捕2名男子，涉及收受1180萬騙款。



商業罪案調查科偽鈔組D隊高級督察郭健樂指，早前接到澳門司警情報指，澳門一名女受害人於去年9月份，接到假冒內地官員騙徒電話，聲稱受害人涉及罪行被內地執法人員列作通緝人士，受害人不虞有詐，交出至少7個銀行戶口及登入密碼，其後受害人發覺戶口內1,400萬元被轉走，於是報警求助。

警方接收情報經過深入調查後，昨日以洗黑錢罪名，拘捕兩名分別27及68歲本地男子，27歲被捕人報稱大學生，而68歲被捕人報稱無業，被捕兩人為戶口持有人，調查顯示兩人戶口於去年11月至今年1月，接收及處理由澳門轉入1,180萬騙款，同日澳門司警拘捕一名21歲澳門女子，被捕人將騙款轉至香港兩名被捕人戶口內。

警方指，案件仍在調查中，不排除稍後會有更多涉案人士被捕，留意到騙徒會用不同藉口，騙取受害人存入款項至不知名戶口，亦會指使受害人開立或交出戶口及登入密碼，其後會操控受害人戶口作洗黑錢活動。

警方強調，執法人員不會要求市民交出款項，及戶口資料和登入密碼，提醒市民要時刻提高警覺，不要輕信自稱執法部門陌生來電，及交出個人戶口資料和登入密碼，不要將個人戶口給予他人使用，以免觸犯洗黑錢罪行。

警方重申，洗黑錢屬嚴重罪行，一經定罪可被判罰款500萬元及監禁14年，切勿以身試法。

【TOPick診症室】接種科興疫苗年齡降至5歲 藥劑師崔俊明籲3類兒童不宜打針

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃傑偉